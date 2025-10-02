How much house does $500,000 buy you in Asheville?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.
These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.
While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Asheville?
To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Asheville right now. Listings below $500,000 were included if necessary.
220 Ridge Rd, Waynesville, NC 28786
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 4 bathrooms
- Square feet: 2,989
- See 220 Ridge Rd, Waynesville, NC 28786 on Redfin.com
210 Salers Rd, Fletcher, NC 28732
- Price: $499,840
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,565
- See 210 Salers Rd, Fletcher, NC 28732 on Redfin.com
530 Crowfields Ln, Asheville, NC 28803
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,949
- See 530 Crowfields Ln, Asheville, NC 28803 on Redfin.com
7530 Nc 208 Hwy, Marshall, NC 28753
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,412
- See 7530 Nc 208 Hwy, Marshall, NC 28753 on Redfin.com
87 Medley Dr, Waynesville, NC 28785
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,312
- See 87 Medley Dr, Waynesville, NC 28785 on Redfin.com
172 Reed St, Canton, NC 28716
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,090
- See 172 Reed St, Canton, NC 28716 on Redfin.com
522 1St Ave W, Hendersonville, NC 28739
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 1,268
- See 522 1St Ave W, Hendersonville, NC 28739 on Redfin.com
8 Escondido Dr, Asheville, NC 28806
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,227
- See 8 Escondido Dr, Asheville, NC 28806 on Redfin.com
115 Breakaway Trl, Mars Hill, NC 28754
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 1,754
- See 115 Breakaway Trl, Mars Hill, NC 28754 on Redfin.com
920 Woodhill Dr, Fletcher, NC 28732
- Price: $499,999
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 1,791
- See 920 Woodhill Dr, Fletcher, NC 28732 on Redfin.com
126 Locust Ct, Arden, NC 28704
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 1,730
- See 126 Locust Ct, Arden, NC 28704 on Redfin.com
14 Hg Buckner Meadow Rd, Alexander, NC 28701
- Price: $499,999
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,271
- See 14 Hg Buckner Meadow Rd, Alexander, NC 28701 on Redfin.com
9 Lorena Dr, Asheville, NC 28806
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,974
- See 9 Lorena Dr, Asheville, NC 28806 on Redfin.com
58 Walnut Springs Dr, Asheville, NC 28804
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,748
- See 58 Walnut Springs Dr, Asheville, NC 28804 on Redfin.com
308 London Rd, Asheville, NC 28803
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,712
- See 308 London Rd, Asheville, NC 28803 on Redfin.com
114 Chapel Crossing Ln, Weaverville, NC 28787
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,608
- See 114 Chapel Crossing Ln, Weaverville, NC 28787 on Redfin.com
122 Ramsey Rd, Asheville, NC 28806
- Price: $499,999
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,417
- See 122 Ramsey Rd, Asheville, NC 28806 on Redfin.com
33 Monte Vista Rd, Candler, NC 28715
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,352
- See 33 Monte Vista Rd, Candler, NC 28715 on Redfin.com
27 Eden Glen Rd, Black Mountain, NC 28711
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,924
- See 27 Eden Glen Rd, Black Mountain, NC 28711 on Redfin.com
22 Fox Cove Rd, Hendersonville, NC 28792
- Price: $499,765
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,883
- See 22 Fox Cove Rd, Hendersonville, NC 28792 on Redfin.com
402 Balsam Rd, Hendersonville, NC 28792
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,876
- See 402 Balsam Rd, Hendersonville, NC 28792 on Redfin.com
470 Crowfields Dr, Asheville, NC 28803
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,851
- See 470 Crowfields Dr, Asheville, NC 28803 on Redfin.com
27 Poplar Ct, Hendersonville, NC 28792
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,732
- See 27 Poplar Ct, Hendersonville, NC 28792 on Redfin.com
632 Morlin Acres Dr, Marshall, NC 28753
- Price: $499,975
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,582
- See 632 Morlin Acres Dr, Marshall, NC 28753 on Redfin.com
204 Pine Berry Cir, Hendersonville, NC 28739
- Price: $499,900
- 2 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,307
- See 204 Pine Berry Cir, Hendersonville, NC 28739 on Redfin.com
823 Silverstone Dr, Hendersonville, NC 28792
- Price: $499,900
- 2 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,370
- See 823 Silverstone Dr, Hendersonville, NC 28792 on Redfin.com
12 White Oak Trl, Black Mountain, NC 28711
- Price: $499,900
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,824
- See 12 White Oak Trl, Black Mountain, NC 28711 on Redfin.com
16 Caddis Ct, Marshall, NC 28753
- Price: $499,999
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 810
- See 16 Caddis Ct, Marshall, NC 28753 on Redfin.com
826 Town Mountain Rd, Asheville, NC 28804
- Price: $499,999
- 1 bedroom, 1.5 bathrooms
- Square feet: 780
- See 826 Town Mountain Rd, Asheville, NC 28804 on Redfin.com
55 S Market St, Asheville, NC 28801
- Price: $500,000
- 1 bedroom, 1 bathroom
- Square feet: 789
- See 55 S Market St, Asheville, NC 28801 on Redfin.com
This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.