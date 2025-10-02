How much house does $500,000 buy you in Asheville?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Asheville?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Asheville right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

220 Ridge Rd, Waynesville, NC 28786

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 4 bathrooms

- Square feet: 2,989

- See 220 Ridge Rd, Waynesville, NC 28786 on Redfin.com

210 Salers Rd, Fletcher, NC 28732

- Price: $499,840

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,565

- See 210 Salers Rd, Fletcher, NC 28732 on Redfin.com

530 Crowfields Ln, Asheville, NC 28803

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,949

- See 530 Crowfields Ln, Asheville, NC 28803 on Redfin.com

7530 Nc 208 Hwy, Marshall, NC 28753

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,412

- See 7530 Nc 208 Hwy, Marshall, NC 28753 on Redfin.com

87 Medley Dr, Waynesville, NC 28785

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,312

- See 87 Medley Dr, Waynesville, NC 28785 on Redfin.com

172 Reed St, Canton, NC 28716

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,090

- See 172 Reed St, Canton, NC 28716 on Redfin.com

522 1St Ave W, Hendersonville, NC 28739

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 1,268

- See 522 1St Ave W, Hendersonville, NC 28739 on Redfin.com

8 Escondido Dr, Asheville, NC 28806

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,227

- See 8 Escondido Dr, Asheville, NC 28806 on Redfin.com

115 Breakaway Trl, Mars Hill, NC 28754

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 1,754

- See 115 Breakaway Trl, Mars Hill, NC 28754 on Redfin.com

920 Woodhill Dr, Fletcher, NC 28732

- Price: $499,999

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 1,791

- See 920 Woodhill Dr, Fletcher, NC 28732 on Redfin.com

126 Locust Ct, Arden, NC 28704

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 1,730

- See 126 Locust Ct, Arden, NC 28704 on Redfin.com

14 Hg Buckner Meadow Rd, Alexander, NC 28701

- Price: $499,999

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,271

- See 14 Hg Buckner Meadow Rd, Alexander, NC 28701 on Redfin.com

9 Lorena Dr, Asheville, NC 28806

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,974

- See 9 Lorena Dr, Asheville, NC 28806 on Redfin.com

58 Walnut Springs Dr, Asheville, NC 28804

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,748

- See 58 Walnut Springs Dr, Asheville, NC 28804 on Redfin.com

308 London Rd, Asheville, NC 28803

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,712

- See 308 London Rd, Asheville, NC 28803 on Redfin.com

114 Chapel Crossing Ln, Weaverville, NC 28787

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,608

- See 114 Chapel Crossing Ln, Weaverville, NC 28787 on Redfin.com

122 Ramsey Rd, Asheville, NC 28806

- Price: $499,999

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,417

- See 122 Ramsey Rd, Asheville, NC 28806 on Redfin.com

33 Monte Vista Rd, Candler, NC 28715

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,352

- See 33 Monte Vista Rd, Candler, NC 28715 on Redfin.com

27 Eden Glen Rd, Black Mountain, NC 28711

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,924

- See 27 Eden Glen Rd, Black Mountain, NC 28711 on Redfin.com

22 Fox Cove Rd, Hendersonville, NC 28792

- Price: $499,765

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,883

- See 22 Fox Cove Rd, Hendersonville, NC 28792 on Redfin.com

402 Balsam Rd, Hendersonville, NC 28792

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,876

- See 402 Balsam Rd, Hendersonville, NC 28792 on Redfin.com

470 Crowfields Dr, Asheville, NC 28803

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,851

- See 470 Crowfields Dr, Asheville, NC 28803 on Redfin.com

27 Poplar Ct, Hendersonville, NC 28792

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,732

- See 27 Poplar Ct, Hendersonville, NC 28792 on Redfin.com

632 Morlin Acres Dr, Marshall, NC 28753

- Price: $499,975

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,582

- See 632 Morlin Acres Dr, Marshall, NC 28753 on Redfin.com

204 Pine Berry Cir, Hendersonville, NC 28739

- Price: $499,900

- 2 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,307

- See 204 Pine Berry Cir, Hendersonville, NC 28739 on Redfin.com

823 Silverstone Dr, Hendersonville, NC 28792

- Price: $499,900

- 2 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,370

- See 823 Silverstone Dr, Hendersonville, NC 28792 on Redfin.com

12 White Oak Trl, Black Mountain, NC 28711

- Price: $499,900

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,824

- See 12 White Oak Trl, Black Mountain, NC 28711 on Redfin.com

16 Caddis Ct, Marshall, NC 28753

- Price: $499,999

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 810

- See 16 Caddis Ct, Marshall, NC 28753 on Redfin.com

826 Town Mountain Rd, Asheville, NC 28804

- Price: $499,999

- 1 bedroom, 1.5 bathrooms

- Square feet: 780

- See 826 Town Mountain Rd, Asheville, NC 28804 on Redfin.com

55 S Market St, Asheville, NC 28801

- Price: $500,000

- 1 bedroom, 1 bathroom

- Square feet: 789

- See 55 S Market St, Asheville, NC 28801 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.