CATS refuerza medidas de seguridad tras asesinato de Iryna Zarutska

A raíz del asesinato de Iryna Zarutska, el sistema de transporte público de Charlotte, CATS, anunció nuevas medidas de seguridad para reforzar la protección de los usuarios del tren y autobuses urbanos.

En una conferencia de prensa encabezada por la plana mayor de la ciudad este viernes, incluyendo a la alcaldesa de Charlotte, Vi Lyles y al CEO de CATS, Brent Cagle, se insistió en que el transporte público sigue siendo seguro, pero reconocieron la necesidad de actuar con firmeza.

“PPS continúa ampliando su personal con más de 200 empleados contratados y más de 40 oficiales armados”, dijo Cagle.

Además, se implementará patrullaje con motocicletas, bicicletas y vehículos todo terreno, apoyados por agentes del CMPD fuera de servicio.

Por su parte, la alcaldesa Lyles propuso revisar el sistema de tarifas para asegurar un acceso equitativo y ordenado. “Cada persona debe pagar una tarifa justa por su asiento”, señaló. También expresó su pesar por la muerte de Zarutska y subrayó la necesidad de cambios profundos para proteger a las futuras generaciones.

CATS recordó que los usuarios pueden seguir utilizando la iniciativa “Si ves algo, di algo” y los botones de emergencia con luz azul instalados en las estaciones.

