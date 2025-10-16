CMPD discute problemática de delincuentes liberados

Durante una conferencia de prensa, CMPD le reclamó a la justicia local sobre la liberación de arrestados con un récord criminal. Además, los uniformados aclararon cuál es su rol en mantener la seguridad pública.

“El trabajo de un oficial de policía es investigar un crimen, identificar un sospechoso, les arrestamos y les ponemos a la disposición del sistema judicial”, dijo el oficial Claudio Jiménez con CMPD.

Según las cifras de la policía 60% de los arrestados por delitos violentos tenían cargos previos, y pusieron como ejemplo el historial delictivo de un joven de 15 años que por ser menor de edad no dieron a conocer su nombre.

“Más de 48 arrestos, en los últimos años, más de 111 altercados con la policía, ha tenido solamente este joven”, dijo el oficial Claudio Jiménez. Amplió en este tema, diciendo que durante una investigación le decomisaron el celular y encontraron una búsqueda en su historial del internet sobre como matar a un policía.

“Tenemos que tomar más conciencia sobre qué es lo que están haciendo los jóvenes, con quién se están juntando, que están haciendo con estos aparatitos”, dijo el oficial mientras mostraba un teléfono celular.

Pero el problema no son solo los jóvenes, CMPD dio varios ejemplos de otros delincuentes arrestados.

“Los tres sospechosos mencionados tenían historiales delictivos violentos, homicidio en primer grado, robo a mano armada, entre otros”, dijo el sargento Todd Martin.

“Tienes un sistema judicial que deja que todos salgan rápidamente, entonces cuál es el punto de tenerlos si solo van a soltar a los delincuentes”, dijo Charles Robinson quien es un activista comunitario.

El arrestado por la muerte de la joven ucraniana Iryna Zarutska, Decarlos Brown, tenía un amplio historial delictivo. Desde ese incidente 19 personas han sido asesinadas en el condado de Mecklenburg.

