¡Concierto ‘Ellas’ y los grandes clásicos!

¡El concierto ‘Ellas’ presentado por Raíces Latino Arts es hoy!

Podrán disfrutar de un recorrido musical de los géneros y artistas que han llevado a la cultura hispana al estrellato en los Estados Unidos.

“La idea es crear experiencias donde celebramos al arte latino, el talento latino, tenemos un talento maravilloso que tenemos que aprovecharlo”, nos dijo Alexander Piñeres, Director Ejecutivo de Raíces Latino Arts.

Cinco cantantes latinas, junto al conjunto musical Última Nota interpretarán temas, desde Karol G hasta Celia Cruz.

“No es fácil… han tenido un trabajo de bastante esfuerzo y llegar a este tipo de eventos es un avance increíble”, nos dijo Gabby Marcano, quien estará cantando hoy. Ella dice que siempre ha admirado el trabajo de las músicas que abrieron las puertas para su generación de artistas.

“Espero que todos los que vayan a ver especialmente aquellos que tienen esa creatividad musical, que vean que hay espacio para ellos también, para que hagan música en Charlotte”, nos dijo Liza ‘La Brava’ Ortíz, quien también se presentará esta noche.

El concierto será en ‘The Long Room’ en la 1111 de la Central Avenue al este de la ciudad. Los boletos se pueden conseguir solo por Eventbrite y cuestan $15.70.

Boletos: https://www.eventbrite.com/e/ellas-celebrating-women-in-latin-music-tickets-1543006206099

©2025 Cox Media Group