“En la comunidad médica estamos temblando”: Vacunarse Contra el COVID-19 se Vuelve Más Difícil

El Departamento de Salud y Servicios Humanos confirma un aumento de casos de COVID-19 y en Carolina del Norte se vuelve más difícil obtener una vacuna contra el virus respiratorio.

“Nosotros en la comunidad médica estamos temblando”, nos dijo el Dr. Carlos Rish del Centro Médico Latino.

Según el doctor, en sus centros de salud la cantidad de casos de COVID-19 es casi cinco veces más que el mes pasado.

“Un aumento muy grande de pacientes que se están presentando con COVID, cuando teníamos uno o dos por día hace un mes ahorita estamos teniendo hasta 5 o 6 pacientes por día que están saliendo con COVID”, nos afirmó el doctor.

Estudios de las aguas desechadas de Carolina del Norte detectaron una carga viral de ocho y según el Departamento de Salud y Servicios Humanos es un número bastante alto especialmente cuando lo comparas con el anterior mes cuando la carga viral era tres.

“Hemos visto un aumento en general de virus respiratorios”, dijo Francisco Guzmán del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Novant Health nos dijo que han visto un aumento de casos de COVID desde agosto, sin embargo las hospitalizaciones por el virus permanecen bajas, mientras que Atrium Health no nos contestó.

Pero en Carolina del Norte obtener la vacuna se ha vuelto más difícil.

Ahora los menores de 65 años que quieran vacunarse contra el COVID deberán contar con una receta médica. Intentamos conseguir una cita para obtener la vacuna con CVS, Walgreens, Harris Teeter y Walmart pero no pudimos hacerlo con ninguna farmacia sea porque no tienen la vacuna o porque nos pidieron es receta médica.

El Comité de Prácticas sobre la Inmunización de los CDC tiene programada reuniones para el 18 o 19 de Septiembre, el panorama sobre las vacunaciones en Carolina del Norte podría cambiar en esas fechas.

Mientras que en Carolina del Sur las vacunas se pueden conseguir sin prescripción de un doctor.

