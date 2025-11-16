Este de Charlotte blanco de CBP

El este de Charlotte es una de las zonas más diversas de la ciudad, por lo que sus residentes anticipan la presencia de agentes de la Patrulla Fronteriza.

Aunque escenas de arrestos se repitieron por todo Charlotte, algunas de las más agresivas ocurrieron en el este de la ciudad.

“Pensé: es muy temprano. ¿Por qué corre?”, dijo Jonathan Martínez, un residente.

Martínez ha vivido toda su vida en el este de Charlotte. El video que grabó muestra a la Patrulla Fronteriza deteniendo a una persona en Central Avenue.

También observó que agentes entraron al estacionamiento de una montería donde ocurría una detención.

“Vi a un hombre que salía corriendo de la llantería, perseguido por dos uniformados de la Patrulla Fronteriza, quienes lo tumbaron al zuelo”, dijo.

En otro incidente, los empleados del restaurante mexicano Tacos El Nevado observaron a agentes llegar en coche y detuvieron a dos hombres que acababan de bajar de un autobús de CATS. En un vídeo se puede ver cómo los hombres huyen corriendo.

“Nos quedamos sin palabras”, dijo un testigo. “Estábamos en shock al ver lo que presenciábamos. Fue un momento impactante para todos; nadie decía nada”.

El vídeo muestra a uno de los hombres siendo detenido.

Mientras que algunos miembros de la comunidad ven con buenos ojos este tipo de operativos policiales, otros están aterrorizados.

