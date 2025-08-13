Familia pide que el sospechoso se entregue

La familia de Uriel Nava Hesiquio busca respuestas tras la muerte de su ser querido.

Uriel Nava falleció el 3 de agosto en la intersección entre la Zion Church Road y la NC49 en el condado de Cabarrus.

Las autoridades dicen que un conductor atropelló a Nava y se dio a la fuga durante las horas de la madrugada de ese día y aún no han podido identificarlo.

“Que se ponga la mano en el corazón y sienta lo que uno está sintiendo, él debió haber llamado a las autoridades, él debió haber hecho algo, y pues si no lo hizo que se entregue”, nos dijo Isabel Hesiquio, madre de la víctima.

El funeral de Uriel Nava fue el lunes 11 de agosto en la Iglesia Católica St. James de Concord, fue sepultado en el cementerio de la parroquia.

La hermana de Nava, Jamileth Aranda, dice que no puede describir con palabras la situación por la que están viviendo.

Sin embargo, entre el mar de emociones que navegan dice que están, “Enojados porque mi hermano no era un animal para que lo hayan dejado tirado, creo que mucha gente tiene más amor por los animales porque si matan a un animal paran a verlo o lo llevan al hospital, por que no pudieron hacer eso por mi hermano, porque me lo dejaron tirado ese es el coraje que tenemos y queremos que alguien pague por ello”, nos dijo Jamileth.

Las autoridades siguen buscando al sospechoso y piden que la comunidad llame al: 704-855-1047 con más información.

Hasta el momento de esta publicación Telemundo Charlotte no recibió más detalles del caso.

