Más Allá de la Frontera: Padre ecuatoriano alega que madre de sus hijos los secuestró en Charlotte

Roberth Vega está demandando a su ex pareja Deisy Tenesaca por mantener a sus hijos en los Estados Unidos. A través del sistema legal de Estados Unidos y Ecuador Roberth y sus abogados nos dicen que están intentando que los niños regresen a casa.

“Desde el primer día que ella se me llevó no dejo de pensar en mis hijos las 24 horas del día, hay momentos que las lágrimas no las puedo contener”, nos dijo Vega desde Ecuador.

El padre nos mostró los cuartos de sus hijos en la ciudad de Valencia, es una vivienda en la cual por más de un año faltan risas, travesuras, alegría y amor.

Hace poco más de un año la madre de sus hijos le pidió que emigre a Estados Unidos donde ella ya estaba viviendo según Roberth.

“Ella comenzó a decirme que mejor vayamos para allá, que lleve a los bebés, que nos damos otra oportunidad, al niño comenzó a llenarle la cabeza de ilusiones que vamos a volver a ser una familia”, nos dijo el padre Ecuatoriano.

Cuando llegó a Charlotte y según documentos judiciales, Deisy se llevó a sus hijos una noche sacándolos por una ventana.

“Comencé a llamarle le dije no hagas esto … vas a ponerte en riesgo porque lo que estás haciendo es secuestro, sabes que tengo la custodia de los bebés tengo los papeles de migración que me hacen responsable de los niños”, nos dijo Vega.

El abogado del Sr. Vega en Ecuador, Fabián Mature nos dijo que, “Por 3 ocasiones la señora Deisy ha intentado quitarle la custodia al Sr. Vega y no ha podido porque Don Vega ha demostrado ante la función judicial ecuatoriana que es un padre honesto que ha cumplido siempre con su paternidad”.

En Estados Unidos el abogado Derrick Hensley fue contactado directamente por el Departamento de Estado quien le pidió que represente a Vega.

“Hay daños graves cada día que los hijos se mantienen aparte de su padre por eso estamos peleando pero con las dificultades en encontrar a la madre es imposible continuar con el caso ahorita”, nos afirmó Hensley.

Esta semana la corte presentó una nueva solicitud a Deisy Tenesaca para que responda al juicio en su contra.

No es la primera notificación. El 22 de abril de este año lo intentaron los US Marshals y el Departamento del Alguacil de Mecklenburg lo hizo el 12 de agosto.

Noticias Charlotte buscó hablar con la madre, pero cuando llegamos a la dirección disponible en los documentos judiciales nadie nos abrió la puerta. Los vecinos nos dijeron que no conocen de una Deisy Tenesaca en el vecindario y que no han visto niños en la vivienda desde hace un año.

Los Marshals tienen hasta el 31 de diciembre para poder notificar a Deisy de los procedimiento en su contra por el momento no hemos recibido una contestación de las autoridades federales si han podido hallar a la madre de los hijos de Roberth Vega.

