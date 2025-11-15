Operaciones de CBP en marcha en Charlotte

En el marco de la llegada de agentes federales a Charlotte el fin de semana, el jefe de la Patrulla Fronteriza (CBP), Gregory Bovino, emitió un mensaje el viernes dirigido al gobernador del estado Josh Stein y a la congresista demócrata Alma Adams, en el que los critica por, según Bovino, no saber distinguir entre “inmigrantes” y “delincuentes ilegales”.

“Al igual que en Chicago y Los Ángeles, no estamos persiguiendo a los inmigrantes sin distingo”, afirmó. “Congresista Adams, tal vez usted y el gobernador Stein deban aprender la diferencia entre lo que es un inmigrante indocumentado y un inmigrante legal. Los inmigrantes indocumentados no tienen lugar en nuestras comunidades y deberían autodeportarse a través del programa CBP HOME”.

La situación de incertidumbre empeoró luego de que el alguacil Garry McFadden confirmara el despliegue de agentes de Aduanas y Protección Fronteriza en la ciudad.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza tienen misiones similares. Lo que ocurra a partir del sábado no será ejecutado por la agencia ICE, sino por agentes de la Patrulla Fronteriza, la cual tiene su propio objetivo. Agentes de ICE, por su parte, continuarán realizando arrestos diariamente. La Patrulla Fronteriza llega a Charlotte con un propósito específico que implicará arrestos, pero sin una presencia amplia de efectivos.

La agencia federal acaba de concluir la operación Midway Blitz en Chicago hace poco más de dos meses.

El congresista republicano Tim Moore no cree que las operaciones en Charlotte duren tanto.

“Creo que solo estarán por unos días ya se trata de una operación muy específica”, afirmó.

Como muchos, el congresista dice que desconoce los detalles, pero considera que eso es positivo.

“Desde luego, no quiero decir nada que comprometa la misión ni la seguridad de estos hombres y mujeres”, agregó.

Los legisladores demócratas afirman que la falta de información genera incertidumbre y pánico.

Mientras la comunidad se alista para las repercusiones, Gilbert Pagan, de Hispanos del Sur, afirma que no cree que los agentes se concentren zonas sensibles como escuelas o iglesias. Esto se debe a que, al igual que ICE, la Patrulla Fronteriza cuenta con excelentes servicios de inteligencia.

“Tienen los datos, las herramientas y la información. Y saben dónde trabaja la gente”, declaró. “Saben dónde están, en general, conocen las casas de sus familiares. Saben dónde encontrarlos”.

