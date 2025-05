Organización asegura que los arrestos y deportaciones causan depresión hasta en niños de 6 años

Aumentan los casos de crisis de salud mental en la comunidad inmigrante, especialmente con la cruda realidad del miedo y trauma de ser inmigrante hoy en Estados Unidos.

La Alianza Nacional de Salud Mental (NAMI) informó que aumentó en un 50% el número de familias que piden ahora su ayuda.

¿El motivo? Los arrestos de ICE y las deportaciones, aseguran.

Depresión y ansiedad serían, dicen desde NAMI, las dos condiciones más frecuentes que sufren no solo los adultos sino también los jóvenes de la comunidad latina.

Se diagnostica en personas cada vez más jóvenes y hasta en niños.

“Tenemos niños con depresión desde los 6 años,” dice Ivonne Erion, vice presidenta de NAMI en español.

Crisis de salud mental que pueden llevar incluso al suicidio, nos dijeron.

“Desde los 6 años, los niños están pensando en suicidarse,” explicó.

Desde NAMI aseguran que estas cifras tienen mucho que ver con la situación migratoria de los padres. La forma en cómo les afecta el pensar que sus padres pueden irse a trabajar y no regresar.

“Ellos van a la escuela y están buscando incluso estrategias de cómo ayudarse unos a otros” dice Rosa María González, una enfermera con la Comunidad de Fe.

A tan corta edad piensan cómo actuar si llega ICE a su escuela. Un grupo que tiene estatus legal corre para salvar a sus amiguitos que no lo tienen, nos dijo González.

Son muchos los menores dicen desde NAMI que se sientes desbordados por la situación y no saben cómo manejarla.

Por esta razón, la Alianza Nacional de Salud Mental comenzó a trabajar con terapia de grupos en español en Cabarrus hace 3 años. Y están disponibles para quienes lo necesiten.

Los grupos se reúnen en la Iglesia Católica St. James en Concord, Carolina del Norte.

¿Cómo detectar si nuestros hijos pudieran estar pasando por una crisis de salud mental como depresión o ansiedad?

Si se aíslan, permanecen en sus habitaciones, y no quieren socializar son algunos síntomas, también.

“Muchas veces no quieren comer y permanecen despiertos, no duermen bien, muchas veces se vuelven agresivos, tiene episodios de agresividad que antes no tenían,” dice Erion.

Desde NAMI les quieren hacer una invitación: Si lo necesitan, tanto niños como adolescentes, jóvenes y adultos no lo piensen dos veces, y comuníquense con ellos. La salud mental es demasiado importante y debemos cuidar de ella, nos recuerdan.

Son muchos los estigmas y tabúes que rodean a la salud mental. Y resultan ser el peor enemigo para hacerle frente. El silencio y ocultarlo solo agravan la situación de quien lo padece. Sin importar la edad.

Recomiendan entonces a los padres y adultos estar muy atentos a sus propios síntomas y también los de sus hijos o menores de edad a su cargo. Hablarlo francamente, sin temor y buscar ayuda.

No están solos y hay recursos disponibles para ayudarlos a recuperar su salud mental.

Recursos

Si quieren comunicarse con NAMI lo pueden hacer a través de su página web o llamando al 704-493-2525.

También pueden recurrir a la guía en español de Mental Health of Central Carolinas.

Encontrarán eventos en español, herramientas y recursos.

Cuentan con expertos bilingües en salud mental o llámelos al 704-519-2312.

Si usted o alguien que usted conoce está atravesando una crisis de salud mental con pensamientos de suicidio llame al número de emergencia 988 o al 911.

No están solos.

