ourBRIDGE for KIDS pierde miles de dólares en fondos federales

La organización sin ánimo de lucro ourBRIDGE for KIDS esperaba obtener alrededor de $826 mil en fondos federales. Hoy esos fondos se encuentran congelados de manera indefinida.

Esto significa que 250 estudiantes desde kinder hasta octavo grado y 180 familias serán impactados por la falta de servicios muy importantes para el desarrollo de sus hijos.

La disminución de recursos afectará el presupuesto del próximo año escolar.

Francina Taveras, Gerente de Programas de OurBridge for Kids, nos dijo que son momentos difíciles para la organización.

“Nos pone en la incertidumbre de que no sabemos cuántas posiciones se podrán abrir o no, de quien podrá volver al equipo o no y pensar que esto puede afectar cómo el equipo trabaja y quienes forman parte del equipo es muy triste”, dijo Taveras.

El dinero estaba destinado para el programa extracurricular de OurBridge que por 12 años asiste a niños de lunes a viernes desde las 3 p.m. hasta las 7 p.m. y también costeaba su programa de verano de 5 semanas para los menores.

Los programas de OurBridge son gratis para las familias y trabajan con 18 escuelas.

“El fomentar la autorregulación emocional, y el trabajo en equipo son habilidades para el éxito y la adaptación de estos jóvenes en el futuro”, nos dijo Liliana Carvajalino, psicóloga y experta en el desarrollo infantil, “Permitir que estos programas les ayudan a nuestro niños a mejorar su confianza reducen comportamientos de riesgo”.

Mediante un comunicado Sil Ganzó, Directora Ejecutiva de OurBridge for Kids nos dijo que, “Estamos preparados para hacer lo que sea necesario para apoyar a estas familias de alguna manera mientras salimos adelante”.

Para mitigar el impacto OurBridge for Kids está pidiendo que los apoyen con donaciones, lo pueden hacer en: https://joinourbridge.org/get-involved/donate/ .

