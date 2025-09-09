Presidente Trump reacciona ante muerte de refugiada ucraniana

El Presidente Trump se une a miles de personas conmovidas por la muerte de la ucraniana Iryna Zarutzka en el tren urbano de CATS.

Ayer el presidente dijo que fue un hecho ‘horrible’ el que sucedió en Charlotte. Hoy dijo que Iryna fue atacada por un hombre “loco y lunático”, en una conferencia de prensa.

En Noticias Charlotte les mostramos las imágenes cuando llegaron a nuestra redacción, el viernes, no estamos mostrando todo el video en nuestras emisiones ya que se trata de imágenes desgarradoras.

“El video del incidente no se puede ver porque es realmente horrible”, dijo Trump.

El presunto asesino Decarlos Brown cuenta con un amplio expediente delictivo, según la Oficina del Alguacil de Mecklenburg, Decarlos ha sido arrestado 5 veces desde el 2022 hasta el 2025. Enfrentó una variedad de cargos desde ataque a una mujer a mal uso del servicio 9-11 y hoy encara el caso más severo asesinato.

“Hay gente malvada y tenemos que saber cómo lidiar con eso”, dijo Trump, “Si no podemos, no tenemos un país”, concluyó el mandatario.

El gobernador de Carolina del Norte Josh Stein también reaccionó hoy dijo, “Tengo el corazón roto por la familia de Iryna Zarutska quien perdió a su ser querido a este acto de violencia sin sentido y estoy consternado por su asesinato. Necesitamos más policías en las calles para mantener a la gente segura”.

Recordemos que CATS confirmó que el sospechoso se subió al tren SIN comprar un boleto y no hubo guardia de seguridad en el vagón cuando el asesinato ocurrió.

Según documentos judiciales la jueza de Charlotte Teresa Stokes le otorgó la libertad condicional a Brown en enero después que el enfrenta un cargo por mal uso del servicio 9-11, esto bajo una promesa que comparecerá en corte.

La siguiente vez que Decarlos Brown se presentará ante un tribunal será el 19 de septiembre. Brown sigue recluido en la cárcel del condado de Mecklenburg sin derecho a fianza bajo cargos de asesinato.

La Casa Blanca también emitió un comunicado de prensa en el cual dijeron que el asesinato de Iryna expone fallas en el partido demócrata y que Decarlos Brown fue liberado varias veces por políticas de izquierda.

Más tarde, y en su red truth social, el presidente dijo que criminales como Brown deben permanecer en la cárcel.

