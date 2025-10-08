Un frente común contra la violencia en Charlotte

Center City Partners se enfocó hoy en la colaboración entre agencias del gobierno y el sector privado para que las miles de personas que viven, trabajan y visitan Uptown se sientan más seguras.

El presidente de Center City Partners, Michael Smith confirmó que han visto un aumento en la actividad delictiva en Uptown y Southend. Esto incluye delitos violentos por parte de personas sin hogar, actividad delictiva de noche y delincuencia juvenil. En la reunión de hoy se dieron a conocer varias estrategias que la ciudad está implementando para combatir la delincuencia.

“El trabajo de este equipo es intenso y enfocado”, destacó David Longo, director del Charlotte Regional Business Alliance.

Longo mencionó que hace 11 semanas se creó un grupo especializado en la seguridad pública.

Por su parte desde CMPD revelaron una serie de operativos para combatir la delincuencia.

“Sabemos cuáles son las zonas con problemas y estamos enviando a nuestros oficiales para hacerle frente”, reveló el mayor de CMPD, Gene Lim.

Lim también destacó los operativos que están llevando a cabo.

El operativo TRIO que se enfoca en responder y patrullar lugares de alto riesgo en Uptown, el operativo ‘CROWN’ para cambiar la percepción de inseguridad en el centro de la ciudad y el tercero es el operativo ‘EDU’ para asegurarse que los bares y las discotecas sean lugares seguros.

El mayor Lim también dijo que el centro de tránsito de CATS es el lugar donde se realizan la mayor cantidad de arrestos seguido por el parque Romare Bearden.

Además de la policía, el concejal Malcolm Graham también mencionó que están invirtiendo en alternativas para disminuir la delincuencia como vivienda asequible para la población indigente y programas para los jóvenes.

La alcaldesa Vi Lyles estuvo presente y dijo que Charlotte sabe la comunidad que es y que todos en colaboración podemos cumplir con el estándar de seguridad que la ciudad se merece.

©2025 Cox Media Group