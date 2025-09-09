Vistazo Exclusivo: Scarowinds Presenta “El Conjuro”

Telemundo Charlotte fue el primer medio televisivo en recorrer el laberinto embrujado de ‘El Conjuro’.

Promete ser la atracción más tenebrosa de la temporada y es un recorrido por todas las películas de terror más conocidas.

Lo que hace que esta experiencia sea tan única, es el hecho de que es inmersiva. Las personas que entren tendrán que usar su inteligencia para poder salir.

Pero además de ‘El Conjuro’ Scarowinds tiene 5 casas embrujadas y con atracciones al aire libre para todos los gustos.

No se recomienda para niños menores de 13 años.

Scarowinds es un evento que requiere un boleto separado a la entrada al parque pero hay una promoción especial que incluye la admisión al parque y la entrada a Scarowinds por $55.00 dólares en línea.

La entrada a ‘El Conjuro’ no está incluida y esa experiencia tiene un costo adicional de $15.00 dólares. Pueden ver los boletos aquí .

