Official Rules: Telemundo Charlotte / Sorteo De Entradas Para El Espetactulo Monster Jam

Telemundo Charlotte / Sorteo De Entradas Para El Espetactulo Monster Jam

1. NO ES NECESARIO COMPRAR PARA PARTICIPAR O GANAR. APLICAN TODAS LAS LEYES Y REGULACIONES FEDERALES, ESTATALES, LOCALES Y MUNICIPALES. NULO DONDE ESTÉ PROHIBIDO.

2. Elegibilidad. Sujeto a las restricciones adicionales a continuación, el “Sorteo de boletos de Telemundo Charlotte para el espectáculo MONSTER JAM” (el “Sorteo”) está abierto a: (i) residentes legales de los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur que residan en los condados dentro del Mercado Designado de Charlotte; y (ii) que tengan 18 años o más al momento de participar. Los empleados de TELEMUNDO CHARLOTTE (“Patrocinador”), CMG Media Corporation y cada una de sus respectivas compañías afiliadas, subsidiarias y agencias de publicidad y promoción, así como los familiares y personas domiciliadas con dichos empleados no son elegibles para participar o ganar. El término “familiares” incluye cónyuges, padres, abuelos, hermanos, hijos, nietos y suegros, independientemente de dónde vivan. Las personas que pertenecen o están afiliadas a una organización profesional de actuación, teatro o producción cinematográfica, como SAG o AFTRA, no pueden competir en este o en cualquier otro el sorteo. Los actores y cineastas profesionales, ya sea a tiempo completo o parcial, pueden competir siempre que no pertenezcan a ninguna organización profesional relacionada con la industria del entretenimiento que haría que el patrocinador pagara al participante o a cualquier otra persona una tarifa o cualquier otro beneficio por participar en cualquier evento del Sorteo.

Solo se puede seleccionar un (1) ganador del premio del mismo hogar cada treinta (30) días en relación con cualquier sorteo o concurso patrocinado o administrado por TELEMUNDO CHARLOTTE. Si usted o un miembro de su hogar ha ganado un premio de TELEUMUDNO CHARLOTTE en los últimos treinta (30) días, no será elegible para recibir un premio en este Sorteo.

3. Cómo participar . El Sorteo comienza a las 5:00 a. m., hora del Este, el 1 de enero de 2024 y finaliza a las 11:59 p.m., hora del Este, el 5 de enero de 2024 (el “Período del Sorteo”). El patrocinador será el cronometrador oficial del Sorteo.

Para participar en el Sorteo, siga los siguientes pasos:

Para ser elegible, inicie sesión en wsoctv.com/contests o telemundocharlotte.com, haga clic en el enlace del concurso e ingrese la información requerida. Los participantes que envíen un número de teléfono o una dirección de correo electrónico no válidos podrán ser descalificados a exclusivo criterio del Patrocinador.

Al participar en el Sorteo a través del sitio web o la aplicación, usted acepta estar sujeto al Acuerdo de visitante del patrocinador (www.wsoctv.com/visitor-agreement) y la Política de privacidad (www.wsoctv.com/privacy-policy), incorporadas por el presente por referencia.

No se permitirá que ningún familiar, amigo, asociado de oficina ni ninguna otra persona participe en un Sorteo en nombre de otra persona. El participante debe proporcionar su propio nombre tal como figura en su licencia de conducir válida de Carolina del Norte o Carolina del Sur o una identificación emitida por el estado de Carolina del Norte o Carolina del Sur (u otra prueba de residencia en Carolina del Norte o Carolina del Sur, como una copia de una factura de servicios públicos). Si el participante utiliza un nombre falso en cualquier identificación enviada como prueba de identificación, será descalificado inmediatamente del Sorteo y no será elegible para ganar ningún premio.

Está prohibido el uso de múltiples identidades y/o cuentas, y cualquier intento de obtener más de la cantidad indicada de inscripciones anulará las inscripciones de ese participante y puede resultar en su descalificación. Las entradas incompletas, falsificadas, alteradas, automatizadas, reproducidas mecánicamente, perdidas, tardías, mal dirigidas, confusas o ilegibles, o las entradas que no cumplan con los requisitos de tamaño o formato especificados anteriormente, serán descalificadas. El Patrocinador no será responsable de no recibir inscripciones debido a fallas de transmisión o fallas técnicas de cualquier tipo, incluido, entre otros, el mal funcionamiento de cualquier red, hardware o software, ya sea que se origine en el remitente, el Patrocinador o el proveedor de servicios de la aplicación del Sorteo del Patrocinador. En caso de disputa, se considerará que todas las inscripciones en línea han sido enviadas por el propietario de la cuenta ISP desde la que fueron enviadas, siempre que dicha persona cumpla con todos los demás requisitos de elegibilidad para el Sorteo. A estos efectos, el titular de una cuenta de ISP significará la persona física asignada a dicha cuenta de ISP por el proveedor de acceso a Internet, el proveedor de servicios en línea u otra organización responsable de asignar direcciones de ISP para el dominio asociado con dicha cuenta de ISP.

El Patrocinador no será responsable de una falla en la recepción de una Entrada debido al mal funcionamiento de cualquier red o sistema, congestión, cualquier error técnico o humano, fallas o mal funcionamiento de cualquier tipo, incluida la congestión, sobrecarga, señales de ocupado o cualquier otro factor. El Patrocinador se reserva el derecho de descalificar cualquier Participación realizada por personas que envíen información de Participación falsa o engañosa o que el Patrocinador determine que están manipulando o abusando de cualquier aspecto del Sorteo. En caso de disputa, se declarará una Entrada realizada por el titular autorizado de la cuenta desde la que se envió el mensaje de texto. “Titular autorizado de la cuenta” se define como la persona natural a quien se le asigna un número de teléfono u otro identificador asociado automáticamente con el mensaje de texto por un proveedor de servicios inalámbricos que es responsable de asignar el mismo.

Todas las inscripciones pasan a ser propiedad del Patrocinador y ninguna será devuelta. Cualquier pregunta relacionada con la cantidad de inscripciones enviadas o el propietario de una cuenta ISP será determinada por el Patrocinador a su exclusivo criterio, y el Patrocinador se reserva el derecho de descalificar cualquier inscripción de personas que envíen información de inscripción falsa o engañosa o que el Patrocinador determine que están manipulando. con o abusar de cualquier aspecto del Sorteo.

4. Selección del ganador, probabilidades. En o alrededor de la semana siguiente al final del sorteo, el patrocinador realizará un (1) sorteo aleatorio entre todas las entradas elegibles, para un total de 10 ganadores quienes recibirán, cada uno, 4 boletos (dos [2] entradas generales para el evento y dos [2] entradas para la Pit Party del Monster Jam)

5. Descripción del premio . Sujeto a la verificación de elegibilidad y cumplimiento de estas Reglas Oficiales, cada ganador potencial recibirá:

• Cuatro (4) boletos para el Monster Jam en Greensboro, NC, para el 13 de enero o el 14 de enero de 2024. Los premios se entregarán no más de una (1) semana después de la finalización del Sorteo. Límite: Un (1) premio por persona y por hogar. Valor del premio de 4 boletos: $130.00

6. Notificación y Aceptación del Ganador . Los ganadores del premio serán notificados en el momento de la selección. Para reclamar un premio, el posible ganador debe responder a la notificación del Patrocinador dentro de las 48 horas posteriores al primer intento de notificación.

Para reclamar su premio, el posible ganador puede visitar las oficinas del Patrocinador ubicadas en 235 West 23rd Street, Charlotte NC 28206 dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación (las visitas a la oficina deben realizarse entre las 9:00 a. m., hora del Este, y las 5:00 p. m., hora del Este, entre semana) y debe presentar una identificación con fotografía válida emitida por el gobierno. El posible ganador también puede recibir el envío del boleto a la dirección proporcionada únicamente por el ganador.

Es posible que se solicite a los posibles ganadores que completen una declaración jurada de elegibilidad y una exención de responsabilidad y publicidad (excepto donde lo prohíba la ley), y un formulario W-9, que debe certificarse ante notario como se indica en la documentación y devolverse dentro de los (5) días posteriores a la notificación.

La inhabilidad del Patrocinador de comunicarse con el ganador potencial después de que se haya realizado un esfuerzo razonable (según lo determine únicamente el Patrocinador), la falta de respuesta oportuna del ganador potencial a una notificación de premio, dentro de las 48 horas, la devolución de cualquier notificación de premio por no entregarse, y /o el incumplimiento por parte del posible ganador de cualquier término o condición de las Reglas oficiales puede, a exclusivo criterio del Patrocinador, dará lugar a la descalificación del posible ganador y a la selección de un ganador sustituto. El patrocinador seleccionará hasta un (1) ganador potencial alternativo, después de lo cual el premio quedará sin otorgar.

EL PARTICIPANTE NO ES GANADOR DE NINGÚN PREMIO A MENOS QUE Y HASTA QUE EL PATROCINADOR HAYA COMPLETADO SU VERIFICACIÓN DE LA ELEGIBILIDAD DEL PARTICIPANTE Y EL PROVEEDOR DEL PREMIO HAYA VERIFICADO EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA O EL NÚMERO DE SEGURO SOCIAL DEL GANADOR PARA FINES TRIBUTARIOS.

El ganador puede renunciar al derecho a recibir un premio. Los premios no son asignables ni transferibles y no pueden canjearse por dinero en efectivo. No se permiten sustituciones por parte del ganador. Los premios y los componentes individuales de los paquetes de premios están sujetos a disponibilidad. El patrocinador se reserva el derecho de sustituir premios o componentes de paquetes de premios con un premio o componente de igual o mayor valor. El ganador es el único responsable de informar y pagar los impuestos sobre el premio. Es posible que se le solicite al ganador que proporcione su número de seguro social válido al patrocinador y al proveedor del premio a efectos fiscales y/o que complete un formulario W-9 del IRS para poder reclamar un premio. Los ganadores son los únicos responsables de todos los impuestos federales, estatales y locales sobre el valor del premio y, según corresponda, se les emitirá un Formulario 1099 del IRS basado en el valor del premio determinado por el Patrocinador y el Proveedor del premio. Los premios que los ganadores elegibles no hayan ganado ni reclamado de acuerdo con estas Reglas oficiales no se otorgarán y seguirán siendo propiedad del Proveedor del premio.

7. Participación. Al participar, los participantes aceptan estar sujetos a estas Reglas oficiales y las decisiones del Patrocinador, el Proveedor del premio y los jueces o administradores del Sorteo seleccionados por el Patrocinador, que son definitivas y vinculantes en todos los aspectos. El Patrocinador se reserva el derecho de descalificar a las personas que se encuentren manipulando o abusando de cualquier aspecto de este Sorteo según lo determinen únicamente el Patrocinador y el Proveedor del premio. En caso de que el Sorteo se vea comprometido por manipulación u otras causas fuera del control razonable del Patrocinador que corrompan o perjudiquen la administración, la seguridad, la equidad o el funcionamiento adecuado del Sorteo, el Patrocinador se reserva el derecho, a su entera discreción, de suspender, modificar o cancelar el Lotería de carreras. En caso de que el Sorteo finalice antes de la fecha de vencimiento indicada, el Patrocinador y el Proveedor del premio se reservan el derecho de otorgar premios en función de las participaciones recibidas antes de la fecha de terminación. La prueba de envío o presentación de una inscripción no se considerará prueba de recepción por parte del Patrocinador.

8. Liberación de publicidad. AL PARTICIPAR EN EL SORTEO, USTED ACEPTA QUE EL PATROCINADOR, CMG MEDIA CORPORATION Y SUS RESPECTIVAS SUBSIDIARIAS, AFILIADOS, PROVEEDORES, DISTRIBUIDORES, AGENCIAS DE PUBLICIDAD/PROMOCIÓN Y PROVEEDORES DE PREMIOS Y LOS FUNCIONARIOS, DIRECTORES, EMPLEADOS, AGENTES, REPRESENTANTES Y SUCESORES DE CADA COMPAÑÍA Y LOS ASIGNADOS (COLECTIVAMENTE, LAS “PARTES EXONERADAS”) TIENEN EL DERECHO Y EL PERMISO ABSOLUTOS PARA PUBLICAR SU ENTRADA EN EL SITIO WEB Y PARA TRANSMITIR, PUBLICAR O UTILIZAR SU ENTRADA Y/O SU NOMBRE, INFORMACIÓN BIOGRÁFICA Y SEMEJANZA EN RELACIÓN CON EL SORTEO O PARA CUALQUIER PROPÓSITO COMERCIAL, PUBLICITARIO O PROMOCIONAL SIN LIMITACIÓN, REVISIÓN O APROBACIÓN O COMPENSACIÓN PARA USTED. AL PARTICIPAR, USTED OTORGA A LAS PARTES EXONERADAS UNA LICENCIA Y EL DERECHO (PERO NO LA OBLIGACIÓN) EXCLUSIVOS, LIBRES DE DERECHOS E IRREVOCABLES DE TRANSMITIR, TRANSMITIR, COPIAR, EDITAR, ADAPTAR, MODIFICAR, REPRODUCIR, PUBLICAR, CREAR OBRAS DERIVADAS, DISTRIBUIR, UTILIZAR , O MOSTRAR PÚBLICAMENTE CUALQUIERA O TODAS SUS ENTRADAS, O CUALQUIER PARTE DE LAS MISMAS, DE CUALQUIER MANERA O MEDIO EN TODO EL MUNDO A PERPETUIDAD, CON FINES COMERCIALES, PUBLICITARIOS O PROMOCIONALES, Y PARA AUTORIZAR A OTROS A HACERLO, SIN LIMITACIÓN, REVISIÓN O APROBACIÓN O COMPENSACIÓN PARA USTED.

9. Indemnización. Si el uso de su entrada por parte del Patrocinador o el Proveedor del premio hace que el Patrocinador o el Proveedor del premio estén sujetos a un reclamo por parte de un tercero, usted acepta indemnizar y eximir de responsabilidad a las Partes liberadas y a todas las personas que actúen por, a través, bajo o en concierto con ellos, contra todos y cada uno de los daños, costos, juicios y gastos (incluidos los honorarios razonables de los abogados) en los que las Partes exoneradas (o cualquiera de ellas) puedan incurrir como resultado del uso de su entrada.

10. Liberación. AL PARTICIPAR EN EL SORTEO, CADA PARTICIPANTE ACEPTA LIBERAR POR COMPLETO, EXONERAR PARA SIEMPRE Y EXIMIR DE RESPONSABILIDAD A LAS PARTES LIBERADAS DE Y CONTRA CUALQUIER RECLAMACIÓN, COSTOS, RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS, LESIONES Y DAÑOS QUE SURJAN DEL SORTEO, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, CUALQUIER RECLAMO POR LESIONES PERSONALES, MUERTE O DAÑO O PÉRDIDA DE PROPIEDAD, PÉRDIDA DE DISFRUTE O CUALQUIER OTRO DAÑO QUE SURJA DE: (1) LA PARTICIPACIÓN EN EL SORTEO; (2) LA CALIDAD, RECIBO, POSESIÓN, USO O MAL USO DE CUALQUIER PREMIO; O (3) CUALQUIER VIAJE O ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL SORTEO O CUALQUIER PREMIO.

11. Limitaciones de responsabilidad. AL PARTICIPAR EN EL SORTEO, LOS PARTICIPANTES RECONOCEN Y ACEPTAN QUE TODO LO RELACIONADO CON ESTE SORTEO, INCLUYENDO EL(LOS) PREMIO(S), SE PROPORCIONAN “TAL CUAL” Y QUE EL PATROCINADOR Y EL PROVEEDOR DEL PREMIO NO REALIZAN REPRESENTACIONES NI GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, SOBRE EL EL(LOS) PREMIO(S), EL PATROCINADOR Y EL PROVEEDOR DEL PREMIO RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. (DEBIDO A QUE ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE CIERTAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, LA LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO SER APLICABLE A USTED. EN DICHOS ESTADOS, LA RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES EXONERADAS SE LIMITA AL GRADO MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY ESTATAL).

LAS PARTES EXONERADAS NO SON RESPONSABLES DE: (1) CUALQUIER INFORMACIÓN INCORRECTA O INEXACTA, YA SEA CAUSADA POR LOS PARTICIPANTES, ERRORES DE IMPRESIÓN O PRODUCCIÓN, O POR CUALQUIER EQUIPO O PROGRAMACIÓN ASOCIADOS O EMPLEADOS EN EL SORTEO; (2) FALLAS TÉCNICAS DE CUALQUIER TIPO, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, MAL FUNCIONAMIENTO, INTERRUPCIONES O DESCONEXIONES EN LÍNEAS TELEFÓNICAS O HARDWARE O SOFTWARE DE RED; (3) INTERVENCIÓN HUMANA NO AUTORIZADA EN CUALQUIER PARTE DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN O DEL SORTEO; (4) ERRORES TÉCNICOS O HUMANOS QUE PUEDAN OCURRIR EN LA ADMINISTRACIÓN DEL SORTEO, EL PROCESAMIENTO DE LAS INSCRIPCIONES O LA NOTIFICACIÓN DE CUALQUIER GANADOR; O (5) CUALQUIER LESIÓN O DAÑO A PERSONAS O PROPIEDAD QUE PUEDE SER CAUSADO, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN TOTAL O EN PARTE, POR LA PARTICIPACIÓN DE UN PARTICIPANTE EN EL SORTEO O RECIBO O USO O MAL USO DE CUALQUIER PREMIO.

Solo la cantidad de premios establecidos en estas Reglas oficiales está disponible para ganar en el Sorteo. En el caso de que la producción, la técnica, la siembra, la programación o cualquier otro motivo provoque que haya más de la cantidad indicada de premios disponibles y/o reclamados según lo establecido en estas Reglas oficiales, el Patrocinador se reserva el derecho de otorgar los premios de forma aleatoria. sorteo entre todos los reclamos de premio elegibles legítimos.

12. Construcción. La invalidez o inaplicabilidad de cualquier disposición de estas reglas no afectará la validez o aplicabilidad de cualquier otra disposición. En el caso de que se determine que dicha disposición es inválida o inaplicable, estas Reglas oficiales se interpretarán de acuerdo con sus términos como si la disposición inválida o inaplicable no estuviera contenida en ellas.

13. Patrocinador. El sorteo de Telemundo Charlotte para el espectáculo Monster Jam está patrocinado por WSOC-TV, Inc y todos los demás aspectos del sorteo serán definitivos y vinculantes en todos los aspectos. El patrocinador no será responsable de errores tipográficos, de impresión u otros errores inadvertidos en estas Reglas Oficiales o en otros materiales o anuncios relacionados con el sorteo. Para obtener una lista de ganadores (disponible después del 15 de enero de 2024 o una copia de estas Reglas oficiales, visita telemundocharlotte.com o envía un sobre con tu dirección y estampilla a “Winners List/Official Rules” (según corresponda), WSOC-TV Monster Jam, 235 West 23rd Street, Charlotte, NC 28206.

