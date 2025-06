30 arrestados tras operativo federal en Kings Mountain

Aumenta la cantidad de personas arrestadas tras el operativo federal el miércoles en Buckeye’s Fire Equipment. ICE nos confirmó que 30 personas fueron arrestadas.

El miércoles decenas de patrullas bloquearon la entrada a la fábrica mientras se llevaba a cabo el operativo federal.

“Cuando vi el mensaje que me mandó mi hermano me puse bien mal, estaba llamando y llamando y nadie me contestaba”, dijo Jocelyn García. Su mamá y hermano trabajan para Buckeye’s Fire Equipment”.

Lindsay Williams, vocero de ICE, nos dijo que llevaron a cabo una orden de allanamiento por delitos vinculados al robo de identidad.

“Me siento estresada porque no se si van a dejar salir a mi mama, es mi única persona, no tengo papá”, nos dijo Dulce, quien esperaba afuera de la fábrica donde se llevaba a cabo el operativo.

Algunas personas fuera de Buckeye’s Fire Equipment eran empleados que fueron liberados después de ser interrogados.

“Me trataron mal… yo quise ir al baño y no me dejaron”, nos dijo un empleado que es ciudadano estadounidense.

Le seguimos preguntando a ICE si todos los detenidos enfrentan cargos por fraude de identidad y si todos los arrestados son empleados de la compañía. Hasta el momento no hemos obtenido respuesta.

“Me siento estresada porque no se si van a dejar salir a mi mama, es mi única persona, no tengo papá”, nos dijo Dulce, quien esperaba afuera de la fábrica donde se llevaba a cabo el operativo.

Algunas personas fuera de Buckeye’s Fire Equipment eran empleados que fueron liberados después de ser interrogados.

“Me trataron mal. Yo quise ir al baño y no me dejaron”, nos dijo un empleado que es ciudadano estadounidense.

©2025 Cox Media Group