Docenas de arrestos el sábado por CBP

El número de personas detenidas durante los operativos de CBP el sábado fue dado a conocer el domingo por el jefe de esa agencia, Gregory Bovino, quien reveló que 81 personas habían sido arrestadas.

Bovino no ha compartido muchos detalles sobre los operativos en Charlotte, pero confirmó que sus agentes efectuaron al menos una detención en un negocio.

CBP says the number stands at 81 people arrested in Charlotte so far during their operation. Another post by Commander Bovino says they are still sifting through those arrests. @wsoctv https://t.co/lNYF1FKyTW — Eli Brand (@EliBrandTV) November 16, 2025

Los nombres de los arrestados aún no se han difundido. Bovino compartió fotos de varias personas en su perfil de X, pero sin revelar nombres. El Departamento de Seguridad Nacional emitió un comunicado de prensa el sábado en el que identificó a siete personas con antecedentes penales.

Agentes de la Patrulla Fronteriza fueron vistos en Charlotte la madrugada del sábado, después de que el Departamento de Seguridad Nacional confirmara que se intensificarían los operativos de control migratorio este fin de semana.

Avistamientos de agentes se reportaron en el sur y el este de Charlotte, mientras que videos compartidos en redes sociales mostraron arrestos de inmigrantes en vecindarios y cerca de negocios en toda la ciudad el sábado.

