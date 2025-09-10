JD Mazuera Arias - Primer Hispano Electo al Consejo de Charlotte

“Estaba en shock pero de verdad orgulloso”, eso nos dijo Juan Diego Mazuera Arias. El resultó victorioso en las elecciones primarias demócratas del Distrito 5, y como no hay candidato republicano él ganaría el puesto en esta ronda de elecciones.

Juan Diego nos dijo que sus prioridades no han cambiado y que con mucho orgullo y humildad sería el primer hispano en ocupar este importante puesto.

Dos de sus plataformas clave fueron la seguridad pública y el transporte asequible, algo que dice que es muy relevante para Charlotte, especialmente después del ataque en el tren urbano hace dos semanas.

Marjorie Molina, la actual concejal ha estado en su puesto por dos términos, y por el pequeño margen de votos a favor de Mazuera, Molina pidió un recuento de votos.

Juan Diego reaccionó ante este hecho, diciéndonos que, “La concejal Molina está en todo su derecho de pedirlo, que recuenten los votos, pero también confiamos en la junta de elecciones de Mecklenburg y esperamos que todas las voces de todos los votantes se escuchen.

