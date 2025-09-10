“Las Palabras Importan”: Fuerte Mensaje de Muralistas Ante Bullying a Hispanos

Miércoles es el día nacional de la prevención del suicidio, y en Charlotte completan el mural que honra la historia de dos jóvenes hispanas que se quitaron la vida tras sufrir acoso escolar.

“Ver el mural terminado y completo me da mucha satisfacción, que decimos la historia de Gabby y de Jocelynn con mucho color”, esas fueron las palabras de Rosalía Torres, quien por 4 meses junto a Eva Crawford y Matt Moore ha trabajado para concretar el mural.

“Yo he visto que nuestra arte tiene mucho poder, nuestras historias son parte de la historia de América”, nos comentó la artivista Rosalía, “nuestras historias son importantes, son parte del futuro para que esto no suceda nuevamente”, concluyó.

El proyecto ‘Words Matter” en la intersección de la Nations Ford y la Arrowwood Road es un llamado a reflexionar sobre la importancia que tienen las imágenes y palabras, especialmente para los niños. En el mural, vemos los rostros de Jocelynn Rojo Carranza y Gabby Aparicio Ortega, dos jóvenes hispanas que se quitaron la vida tras ser víctimas de bullying en febrero.

Jocelynn Rojo de 11 años iba a la escuela en Texas, su madre les dijo a los medios que ella murió tras ser acosada por su estatus migratorio. Gabby Aparicio Ortega de 13 años, residía en Durham, y también se quitó la vida a raíz del bullying. “Esto no puede pasar y como comunidad latina tenemos que ser fuertes, tenemos que unirnos y hablar con nuestros hijos”, dijo Rosalía Torres.

El mural está lleno de simbolismo, culebras que representan el bullying, rostros hechos de hielo que representan a ICE, y una lista de reflexiones que Rosalía espera que las personas se hagan tras ver el mural.

En el lado izquierdo también podemos ver una carta desde la perspectiva de Jocelynn y Gabby, representa la carta que Jocelynn le dejó a una de sus maestras antes de quitarse la vida.

“La carta era esencial, la carta es para nuestra comunidad para que sepan lo que le pasó a las dos chicas”, nos dijo Rosalía.

El mural será oficialmente dedicado a las jóvenes este sábado 13 de septiembre, en un evento de 3 p.m. a 6 p.m. Contarán con música, comida y recursos para la salud mental.

