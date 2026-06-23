Cities with the most expensive homes in the Winston-Salem metro area
Purchasing a home is one of the most important investments there is. More than a place to live, homeownership is an asset with the potential to tremendously rise in value. But with home prices reaching record heights, affordability plays a huge role for buyers.
The typical home value in the United States was $368,720 in May, 0.8% higher than the year before.
High mortgage rates are also making monthly payments more expensive; as of June 11, the
sits at 6.52%.
Although home prices have inflated all across the U.S., there are some cities that command a higher price tag than others. Location, size, age, and condition are all contributing factors to home value.
Stacker compiled a list of cities with the most expensive homes in the Winston-Salem metro area using data from Zillow. Charts show the monthly typical home value since January 2018. All 28 cities and towns with data available were included in the list.
#28. Cooleemee, NC
- Typical home value: $140,124
- 1-year price change: -2.9%
- 5-year price change: +17.5%
#27. Jonesville, NC
- Typical home value: $162,166
- 1-year price change: -9.1%
- 5-year price change: +23.3%
#26. Boonville, NC
- Typical home value: $236,346
- 1-year price change: +4.1%
- 5-year price change: +32.3%
#25. Sandy Ridge, NC
- Typical home value: $239,295
- 1-year price change: +12.8%
- 5-year price change: +35.3%
#24. Thomasville, NC
- Typical home value: $242,159
- 1-year price change: +2.9%
- 5-year price change: +35.8%
#23. Walnut Cove, NC
- Typical home value: $248,433
- 1-year price change: +10.1%
- 5-year price change: +40.8%
#22. Danbury, NC
- Typical home value: $249,046
- 1-year price change: +9.8%
- 5-year price change: +36.6%
#21. Yadkinville, NC
- Typical home value: $253,702
- 1-year price change: +4.3%
- 5-year price change: +31.5%
#20. Hamptonville, NC
- Typical home value: $261,092
- 1-year price change: +6.8%
- 5-year price change: +30.0%
#19. Winston-Salem, NC
- Typical home value: $266,364
- 1-year price change: +0.9%
- 5-year price change: +32.6%
#18. Lawsonville, NC
- Typical home value: $267,531
- 1-year price change: +12.0%
- 5-year price change: +39.2%
#17. Denton, NC
- Typical home value: $269,240
- 1-year price change: +10.0%
- 5-year price change: +45.4%
#16. East Bend, NC
- Typical home value: $271,681
- 1-year price change: +4.4%
- 5-year price change: +31.1%
#15. Walkertown, NC
- Typical home value: $274,128
- 1-year price change: +3.0%
- 5-year price change: +35.5%
#14. Linwood, NC
- Typical home value: $274,667
- 1-year price change: +7.2%
- 5-year price change: +52.5%
#13. Tobaccoville, NC
- Typical home value: $274,894
- 1-year price change: +3.7%
- 5-year price change: +32.4%
#12. Rural Hall, NC
- Typical home value: $277,169
- 1-year price change: +2.3%
- 5-year price change: +33.1%
#11. Lexington, NC
- Typical home value: $278,094
- 1-year price change: +6.0%
- 5-year price change: +41.4%
#10. Germanton, NC
- Typical home value: $278,739
- 1-year price change: +7.6%
- 5-year price change: +36.4%
#9. King, NC
- Typical home value: $283,397
- 1-year price change: +5.7%
- 5-year price change: +33.5%
#8. Mocksville, NC
- Typical home value: $284,455
- 1-year price change: +4.2%
- 5-year price change: +30.4%
#7. Bethania, NC
- Typical home value: $291,065
- 1-year price change: +5.6%
- 5-year price change: +36.0%
#6. Pinnacle, NC
- Typical home value: $293,987
- 1-year price change: +9.8%
- 5-year price change: +40.1%
#5. Kernersville, NC
- Typical home value: $324,760
- 1-year price change: +1.7%
- 5-year price change: +30.0%
#4. Belews Creek, NC
- Typical home value: $356,467
- 1-year price change: +5.7%
- 5-year price change: +37.1%
#3. Clemmons, NC
- Typical home value: $390,702
- 1-year price change: +1.2%
- 5-year price change: +29.6%
#2. Lewisville, NC
- Typical home value: $407,343
- 1-year price change: +1.0%
- 5-year price change: +32.0%
#1. Advance, NC
- Typical home value: $414,056
- 1-year price change: +2.5%
- 5-year price change: +28.8%