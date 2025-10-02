How much house does $500,000 buy you in Burlington, North Carolina?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Burlington, North Carolina?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Burlington, North Carolina right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

1102 Dartmouth Dr, Mebane, NC 27302

- Price: $477,000

- 5 bedrooms, 4 bathrooms

- Square feet: 2,925

- See 1102 Dartmouth Dr, Mebane, NC 27302 on Redfin.com

705 Avalon Dr, Mebane, NC 27302

- Price: $500,000

- 5 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 3,200

- See 705 Avalon Dr, Mebane, NC 27302 on Redfin.com

6909 Steeplegate, Glen Raven, NC 27215

- Price: $493,900

- 5 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,716

- See 6909 Steeplegate, Glen Raven, NC 27215 on Redfin.com

1019 Falkirk Dr, Burlington, NC 27215

- Price: $500,000

- 5 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,766

- See 1019 Falkirk Dr, Burlington, NC 27215 on Redfin.com

906 Sugar Tree Dr, Mebane, NC 27302

- Price: $499,000

- 5 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,716

- See 906 Sugar Tree Dr, Mebane, NC 27302 on Redfin.com

101 Elk River Ct, Mebane, NC 27302

- Price: $489,000

- 5 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,491

- See 101 Elk River Ct, Mebane, NC 27302 on Redfin.com

818 Colonial Dr, Burlington, NC 27215

- Price: $480,000

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 3,271

- See 818 Colonial Dr, Burlington, NC 27215 on Redfin.com

1314 Lael Forest Trl, Burlington, NC 27215

- Price: $475,000

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 3,246

- See 1314 Lael Forest Trl, Burlington, NC 27215 on Redfin.com

5436 Jaeger Dr, Graham, NC 27253

- Price: $485,990

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 3,080

- See 5436 Jaeger Dr, Graham, NC 27253 on Redfin.com

1406 Reading Ct, Burlington, NC 27217

- Price: $499,990

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,826

- See 1406 Reading Ct, Burlington, NC 27217 on Redfin.com

3116 Longpine Rd, Burlington, NC 27215

- Price: $489,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,904

- See 3116 Longpine Rd, Burlington, NC 27215 on Redfin.com

1228 Cricket St, Elon, NC 27244

- Price: $475,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,591

- See 1228 Cricket St, Elon, NC 27244 on Redfin.com

400 Brickwalk Ct, Elon, NC 27244

- Price: $485,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,589

- See 400 Brickwalk Ct, Elon, NC 27244 on Redfin.com

1407 Reading Ct, Burlington, NC 27217

- Price: $498,990

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,513

- See 1407 Reading Ct, Burlington, NC 27217 on Redfin.com

1102 Nantucket Dr, Mebane, NC 27302

- Price: $479,990

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,419

- See 1102 Nantucket Dr, Mebane, NC 27302 on Redfin.com

1087 Fairhaven Dr, Mebane, NC 27302

- Price: $482,990

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,361

- See 1087 Fairhaven Dr, Mebane, NC 27302 on Redfin.com

1418 Reading Ct, Burlington, NC 27217

- Price: $489,700

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,069

- See 1418 Reading Ct, Burlington, NC 27217 on Redfin.com

2545 Churchill Dr, Burlington, NC 27215

- Price: $475,900

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,778

- See 2545 Churchill Dr, Burlington, NC 27215 on Redfin.com

548 Little Creek Dr, Graham, NC 27253

- Price: $490,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,756

- See 548 Little Creek Dr, Graham, NC 27253 on Redfin.com

441 Fieldstone Dr, Burlington, NC 27215

- Price: $485,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,608

- See 441 Fieldstone Dr, Burlington, NC 27215 on Redfin.com

2165 Mackenna Dr, Graham, NC 27253

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,452

- See 2165 Mackenna Dr, Graham, NC 27253 on Redfin.com

105 Walter Hagen Dr, Mebane, NC 27302

- Price: $475,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,134

- See 105 Walter Hagen Dr, Mebane, NC 27302 on Redfin.com

2028 Webster Grove Dr, Mebane, NC 27302

- Price: $479,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,002

- See 2028 Webster Grove Dr, Mebane, NC 27302 on Redfin.com

1041 Bonanza Ln, Mebane, NC 27302

- Price: $493,301

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,895

- See 1041 Bonanza Ln, Mebane, NC 27302 on Redfin.com

2837 Faucette Ln, Burlington, NC 27217

- Price: $479,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,790

- See 2837 Faucette Ln, Burlington, NC 27217 on Redfin.com

1040 Beechcraft Dr, Mebane, NC 27302

- Price: $494,646

- 2 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,274

- See 1040 Beechcraft Dr, Mebane, NC 27302 on Redfin.com

1124 Hudson Dr, Mebane, NC 27302

- Price: $500,000

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,882

- See 1124 Hudson Dr, Mebane, NC 27302 on Redfin.com

1121 Jackson St, Burlington, NC 27217

- Price: $475,000

- 2 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 624

- See 1121 Jackson St, Burlington, NC 27217 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.