How much house does $500,000 buy you in Burlington, North Carolina?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.
These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.
While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Burlington, North Carolina?
To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Burlington, North Carolina right now. Listings below $500,000 were included if necessary.
1102 Dartmouth Dr, Mebane, NC 27302
- Price: $477,000
- 5 bedrooms, 4 bathrooms
- Square feet: 2,925
- See 1102 Dartmouth Dr, Mebane, NC 27302 on Redfin.com
705 Avalon Dr, Mebane, NC 27302
- Price: $500,000
- 5 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 3,200
- See 705 Avalon Dr, Mebane, NC 27302 on Redfin.com
6909 Steeplegate, Glen Raven, NC 27215
- Price: $493,900
- 5 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,716
- See 6909 Steeplegate, Glen Raven, NC 27215 on Redfin.com
1019 Falkirk Dr, Burlington, NC 27215
- Price: $500,000
- 5 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,766
- See 1019 Falkirk Dr, Burlington, NC 27215 on Redfin.com
906 Sugar Tree Dr, Mebane, NC 27302
- Price: $499,000
- 5 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,716
- See 906 Sugar Tree Dr, Mebane, NC 27302 on Redfin.com
101 Elk River Ct, Mebane, NC 27302
- Price: $489,000
- 5 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,491
- See 101 Elk River Ct, Mebane, NC 27302 on Redfin.com
818 Colonial Dr, Burlington, NC 27215
- Price: $480,000
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 3,271
- See 818 Colonial Dr, Burlington, NC 27215 on Redfin.com
1314 Lael Forest Trl, Burlington, NC 27215
- Price: $475,000
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 3,246
- See 1314 Lael Forest Trl, Burlington, NC 27215 on Redfin.com
5436 Jaeger Dr, Graham, NC 27253
- Price: $485,990
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 3,080
- See 5436 Jaeger Dr, Graham, NC 27253 on Redfin.com
1406 Reading Ct, Burlington, NC 27217
- Price: $499,990
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,826
- See 1406 Reading Ct, Burlington, NC 27217 on Redfin.com
3116 Longpine Rd, Burlington, NC 27215
- Price: $489,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,904
- See 3116 Longpine Rd, Burlington, NC 27215 on Redfin.com
1228 Cricket St, Elon, NC 27244
- Price: $475,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,591
- See 1228 Cricket St, Elon, NC 27244 on Redfin.com
400 Brickwalk Ct, Elon, NC 27244
- Price: $485,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,589
- See 400 Brickwalk Ct, Elon, NC 27244 on Redfin.com
1407 Reading Ct, Burlington, NC 27217
- Price: $498,990
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,513
- See 1407 Reading Ct, Burlington, NC 27217 on Redfin.com
1102 Nantucket Dr, Mebane, NC 27302
- Price: $479,990
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,419
- See 1102 Nantucket Dr, Mebane, NC 27302 on Redfin.com
1087 Fairhaven Dr, Mebane, NC 27302
- Price: $482,990
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,361
- See 1087 Fairhaven Dr, Mebane, NC 27302 on Redfin.com
1418 Reading Ct, Burlington, NC 27217
- Price: $489,700
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,069
- See 1418 Reading Ct, Burlington, NC 27217 on Redfin.com
2545 Churchill Dr, Burlington, NC 27215
- Price: $475,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,778
- See 2545 Churchill Dr, Burlington, NC 27215 on Redfin.com
548 Little Creek Dr, Graham, NC 27253
- Price: $490,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,756
- See 548 Little Creek Dr, Graham, NC 27253 on Redfin.com
441 Fieldstone Dr, Burlington, NC 27215
- Price: $485,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,608
- See 441 Fieldstone Dr, Burlington, NC 27215 on Redfin.com
2165 Mackenna Dr, Graham, NC 27253
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,452
- See 2165 Mackenna Dr, Graham, NC 27253 on Redfin.com
105 Walter Hagen Dr, Mebane, NC 27302
- Price: $475,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,134
- See 105 Walter Hagen Dr, Mebane, NC 27302 on Redfin.com
2028 Webster Grove Dr, Mebane, NC 27302
- Price: $479,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,002
- See 2028 Webster Grove Dr, Mebane, NC 27302 on Redfin.com
1041 Bonanza Ln, Mebane, NC 27302
- Price: $493,301
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,895
- See 1041 Bonanza Ln, Mebane, NC 27302 on Redfin.com
2837 Faucette Ln, Burlington, NC 27217
- Price: $479,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,790
- See 2837 Faucette Ln, Burlington, NC 27217 on Redfin.com
1040 Beechcraft Dr, Mebane, NC 27302
- Price: $494,646
- 2 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,274
- See 1040 Beechcraft Dr, Mebane, NC 27302 on Redfin.com
1124 Hudson Dr, Mebane, NC 27302
- Price: $500,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,882
- See 1124 Hudson Dr, Mebane, NC 27302 on Redfin.com
1121 Jackson St, Burlington, NC 27217
- Price: $475,000
- 2 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 624
- See 1121 Jackson St, Burlington, NC 27217 on Redfin.com
This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.