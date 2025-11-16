DHS: Arrestado por CBP intenta huir por techo de baño en hospital

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional informó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) arrestó a un hombre dentro del centro médico Atrium University Hospital después de que intentara escapar por el techo de un baño.

El arresto del hombre ocurrió alrededor de la 1:00 p.m. afuera de la iglesia Weeping Willow AME Zion en la calle Milton Road. Numerosas publicaciones en redes sociales afirmaron erróneamente que el hombre arrestado había recibido un disparo o que había sido atropellado. Un testigo y el personal médico confirmaron que sufrió una emergencia médica.

“Había un auto estacionado y estaban tratando de sacar al hombre del auto, pero estaba experimentando un ataque de pánico o algo así, por eso llegó la ambulancia”, dijo el testigo Giancarlo Hernández.

Por medio de la plataforma X, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo que el hombre es de México y que se encuentra en el país de manera irregular. Agregó que tiene antecedentes por agresión y que intentó escapar por el techo del hospital. No se dio a conocer su nombre.

“Este inmigrante ilegal de México sufrió un ataque de pánico y fue trasladado al hospital, donde intentó escapar trepando por el techo de un baño”, declaró. “No lo logró y fue detenido por las autoridades”.

Un portavoz de Atrium Health se negó a confirmar los detalles del arresto.

“Agentes federales acompañaron a un paciente a nuestro departamento de emergencias para que recibiera atención y le proporcionamos el tratamiento adecuado”, indicó el comunicado de Atrium.

El otro incidente con CBP que acaparó la atención de la comunidad el sábado ocurrió en Grier Road, a unos cinco minutos de la Iglesia Weeping Willow AME Zion.

Testigos afirmaron que CBP intentó arrestar a un hombre que vendía flores al costado de la carretera.

“Bajaron la ventanilla y, cuando los vio, salió corriendo”, dijo Elizabeth Flores, amiga del vendedor.

Flores indicó que CBP no lo encontró. La identidad del hombre no se ha revelado y CBP no ha emitido comentarios.

“Creo que son blancos fáciles”, dijo. “Si de verdad estuvieran buscando delincuentes, ¿a caso creen que estarían vendiendo flores en la calle?”.

El intento de arresto en Grier Road captó la atención de toda la comunidad gracias a las transmisiones en vivo. Decenas de vecinos se acercaron a CBP mientras buscaban al hombre. Entre los presentes se encontraba el concejal electo de Charlotte, JD Arias, quien asumirá el cargo en diciembre. Arias expresó su tristeza y consternación por el intento de arresto.

“Este hombre ha sido un pilar de nuestra comunidad durante años, alguien que no hace daño a nadie, salvo alegrar el día de la gente con flores”, afirmó.

Estos operativos ocurren en el marco de la denominada operación “Charlotte’s Web” anunciada por CBP. El segundo día de esta operación transcurrió de forma similar al primero. Los agentes no se centraron en una zona o negocio específico de la ciudad. Los arrestos se realizaron en toda la ciudad. CBP informó que 81 personas fueron arrestadas el sábado. El comandante Gregory Bovino publicó información sobre varios arrestos en X, pero no proporcionó nombres.

