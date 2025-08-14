Lucy Dwindt, Capitana Honoraria de Charlotte FC

Este fin de semana durante el partido contra real Salt Lake, Charlotte FC tendrá una nueva capitana honoraria, Lucy Dwindt.

Dwindt ha combatido una forma agresiva de cáncer de ovarios desde el 2023, pero ella no ha permitido que eso le detenga.

“Yo pensé me voy a morir porque la palabra sola lo dice, la palabra cáncer y uno corre piensa me voy a morir pero después cuando tienes fe en Dios y en tus médicos dices aquí estoy para luchar”, nos dijo Dwindt.

Hoy inspira a otros pacientes mediante su página de Instagram, ‘Dancing Through Fear’ y bailando en los pasillos de Levine Cancer Institute mientras recibe sus sesiones de quimioterapia.

“Cuando me empezaron a poner la quimio me puse a escuchar música y después de rezar no sé lo que sentí y dije voy a bailar”, nos dijo.

El padre de Lucy, Alberto, falleció, dice que gracias al honor de Charlotte FC se sentirá más cerca de él.

“Especialmente porque mi papá que murió de cáncer era amante del fútbol y pensar que voy a salir a representar a los latinos siento que él va a estar ahí conmigo”, dijo Dwindt.

Desde Telemundo Charlotte le enviamos a Lucy nuestro afecto y admiración y esperamos su pronta recuperación.

