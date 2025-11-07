The most expensive neighborhoods in Greensboro

Homebuyers and sellers are navigating a slow and expensive housing market, with rising prices and stagnant demand keeping many on the sidelines. This comes amid rising economic uncertainty and growing wealth concentration. But luxury homes—multimillion-dollar estates, sleek penthouses, and one-of-a-kind custom builds—are still selling, even as most buyers pull back.
Most people can't afford high-end homes, although they're still fun to dream about. So, to highlight where luxury real estate is commanding the highest prices, Redfin analyzed the most expensive neighborhoods in the Greensboro metro area—and showcased a few of the area's standout listings (when possible).
Note: Redfin's analysis focused on metro areas, meaning some neighborhoods fell within smaller nearby cities. Listings and data were gathered on October 15, 2025.
#1. Northern Shores (Greensboro, NC)
Median sale price
: $790,000 |
Median days on market
: 63 days
5000 White Bass Pl, Greensboro, NC 27455
- List price: $895,000
- Beds: 4 | Baths: 4.5 | Square feet: 3,734
- See 5000 White Bass Pl, Greensboro, NC 27455 on Redfin.com
#2. Lake Shore (Greensboro, NC)
Median sale price
: $695,000 |
Median days on market
: 43 days
10 Indigo Lake Ter, Greensboro, NC 27455
- List price: $375,000
- Beds: 3 | Baths: 2 | Square feet: 1,962
- See 10 Indigo Lake Ter, Greensboro, NC 27455 on Redfin.com
15 Snowgoose Cv, Greensboro, NC 27455
- List price: $478,000
- Beds: 4 | Baths: 2.5 | Square feet: 2,675
- See 15 Snowgoose Cv, Greensboro, NC 27455 on Redfin.com
23 Rosebay Ln, Greensboro, NC 27455
- List price: $850,000
- Beds: 5 | Baths: 4 | Square feet: 4,544
- See 23 Rosebay Ln, Greensboro, NC 27455 on Redfin.com
6 Indigo Lake Ter, Greensboro, NC 27455
- List price: $345,000
- Beds: 2 | Baths: 2 | Square feet: 1,544
- See 6 Indigo Lake Ter, Greensboro, NC 27455 on Redfin.com
#3. Lake Jeanette (Greensboro, NC)
Median sale price
: $596,000 |
Median days on market
: 39 days
1506 Regents Park Ln, Greensboro, NC 27455
- List price: $640,000
- Beds: 4 | Baths: 4.5 | Square feet: 4,138
- See 1506 Regents Park Ln, Greensboro, NC 27455 on Redfin.com
16 Mainsail Ct, Greensboro, NC 27455
- List price: $445,000
- Beds: 4 | Baths: 2.5 | Square feet: 2,245
- See 16 Mainsail Ct, Greensboro, NC 27455 on Redfin.com
5001 Bass Chapel Rd, Greensboro, NC 27455
- List price: $200,000
- Beds: 2 | Baths: 2 | Square feet: 1,359
- See 5001 Bass Chapel Rd, Greensboro, NC 27455 on Redfin.com
5005 Bass Chapel Rd, Greensboro, NC 27455
- List price: $200,000
- Beds: 2 | Baths: 2 | Square feet: 1,280
- See 5005 Bass Chapel Rd, Greensboro, NC 27455 on Redfin.com
#4. Hamilton Forest (Greensboro, NC)
Median sale price
: $569,000 |
Median days on market
: 47 days
1102 Forest Hill Dr, Greensboro, NC 27410
- List price: $374,900
- Beds: 3 | Baths: 2 | Square feet: 2,205
- See 1102 Forest Hill Dr, Greensboro, NC 27410 on Redfin.com
6 Roundtree Ct, Greensboro, NC 27410
- List price: $575,000
- Beds: 4 | Baths: 3.5 | Square feet: 3,022
- See 6 Roundtree Ct, Greensboro, NC 27410 on Redfin.com
911 Fairgreen Rd, Greensboro, NC 27410
- List price: $535,000
- Beds: 4 | Baths: 3 | Square feet: 2,702
- See 911 Fairgreen Rd, Greensboro, NC 27410 on Redfin.com
926 Benfield Dr, Greensboro, NC 27410
- List price: $499,000
- Beds: 4 | Baths: 2.5 | Square feet: 2,468
- See 926 Benfield Dr, Greensboro, NC 27410 on Redfin.com
#5. Starmount Forest (Greensboro, NC)
Median sale price
: $565,000 |
Median days on market
: 36 days
3003 Edgewater Dr, Greensboro, NC 27403
- List price: $449,900
- Beds: 4 | Baths: 2.5 | Square feet: 2,444
- See 3003 Edgewater Dr, Greensboro, NC 27403 on Redfin.com
3235 W Friendly Ave, Greensboro, NC 27408
- List price: $1,084,750
- Beds: 3 | Baths: 3.5 | Square feet: 2,590
- See 3235 W Friendly Ave, Greensboro, NC 27408 on Redfin.com
42 Kemp Rd E, Greensboro, NC 27410
- List price: $750,000
- Beds: 4 | Baths: 3 | Square feet: 4,184
- See 42 Kemp Rd E, Greensboro, NC 27410 on Redfin.com
703 Redbud Dr, Greensboro, NC 27410
- List price: $658,000
- Beds: 3 | Baths: 2.5 | Square feet: 3,002
- See 703 Redbud Dr, Greensboro, NC 27410 on Redfin.com
This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.