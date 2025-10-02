11 depredadores sexuales arrestados tras operativo ‘Huntsman’

Los alguaciles del Condado de York en Carolina del Sur arrestaron a 11 personas tras el operativo ‘Huntsman’. El miércoles las autoridades anunciaron que sus efectivos encubiertos hicieron que los presuntos delincuentes piensen que iban a reunirse con menores pero en realidad se encontraron con la justicia. El operativo se llevó a cabo entre agosto y septiembre.

“No se puede asumir que no hay maldad que vigila lo que sus niños están haciendo”, dijo Tony Breeden, alguacil del Condado de York.

Entre los casos se destacó el de Jonni Osman Piñeda, indocumentado que fue deportado a su país natal Honduras y luego extraditado para enfrentar cargos por conducta sexual obscena con un menor entre los 11 y 14 años y por solicitar sexualmente a un menor. Según la oficina del alguacil Piñeda fue deportado al menos 3 veces.

El alguacil Breeden enfatizó que, “Los días en que se creía que los niños solamente están viendo videos o jugando en el internet ya no existen”.

Breeden además dijo que los padres deben estar vigilantes de la presencia de sus hijos en la web y no tener miedo en involucrar a las autoridades si es necesario.

Si una persona en el Condado de York tiene una denuncia no duden en contactar al departamento del alguacil llamando al (803) 628-3059.

