$740 mil dólares para asistir a beneficiarios de SNAP del Condado de Mecklenburg

El condado designó $740,000 dólares para asistir a la comunidad tras el cierre del gobierno federal. Aunque no pueden reemplazar el beneficio, el gobierno local nos dijo que está haciendo todo lo que puede para combatir esta emergencia y no pueden ayudar a todos.

“Eso solamente cubre un 30 por ciento, la necesidad es muy grande y nos estamos preparando para ayudar en lo más posible”, nos dijo Mariza Rivera quien trabaja para el condado.

Más de 138,000 beneficiarios de SNAP se vieron afectados en el condado de Mecklenburg cuando se suspendió el beneficio este fin de semana.

¿Pero para qué se designarán los fondos?

El gobierno proporcionará 28 mil cajas con alimentos adicionales a Nourish-Up para que se compartan con la comunidad. Proveerán tarjetas de supermercados para las personas que soliciten SNAP por primera vez y los mercados locales tendrán incentivos para que las personas puedan conseguir alimentos.

El condado también designará varios puntos de recolección de alimentos en parques y bibliotecas para que la comunidad haga donaciones para los más necesitados.

Para obtener más información o donar dinero pueden ir a: https://nourishup.org/meck-cares/ .

