Alerta en Charlotte tras arrestos de Patrulla Fronteriza

A días de que Telemundo Charlotte informara que agentes de la Patrulla Fronteriza llegarían a Charlotte, nuestros televidentes han comenzado a compartir videos de arrestos ocurridos la mañana del sábado en distintos puntos de la ciudad.

Central Avenue es una de las zonas donde los agentes han efectuado arrestos, afectado a varios negocios hispanos, como la panadería Manolo’s Bakery y El Pulgarcito de América. Al menos una persona fue detenida e ingresada a un vehículo sin distintivos propiedad de agentes de la Patrulla Fronteriza.

