Camino reparte cajas de alimento tras pausa a beneficios SNAP

Camino se prepara para dar más cajas de alimentos ante la pausa de los beneficios SNAP.

Nourish-Up se está aliando con el condado para poder alimentar a la comunidad en crisis. La anterior semana Camino recibió un aumento del 10 % de cajas de alimentos, por ser parte de la red de Nourish-Up.

“Nosotros somos una de las despensas más grandes que estamos trabajando con Nourish-Up”, nos dijo Paola García, portavoz de Camino.

Además de las cajas de Nourish-Up, Camino cuenta con bananas y pan fresco para esta semana.

“Por las donaciones que otras personas nos están dando podemos suplementar las cajas de Nourish-Up”, destacó la portavoz.

¿Pero cómo pueden solicitar este beneficio las personas que lo necesitan?

El primer paso es ir a la página web de Camino: https://caminosalud.com/.

De ahí se pueden dirigir a la parte de nutrición y en la parte de abajo verán el enlace para registrarse para la despensa. Una vez que llenen el formulario se les asignará una cita entre martes y viernes para que puedan recoger la caja de alimentos.

Y para ayudar Camino al igual que otras organizaciones necesitan de la caridad comunitaria. Y hacen un llamado a quienes puedan hacer alguna donación de alimentos.

Para las personas que pueden ayudar, Camino sigue solicitando que colaboren con comida no perecedera.

