‘Crimen de odio’: Conductor de Uber atacado por pasajero pide justicia y teme por su seguridad

La policía capturó al sospechoso de atacar a un conductor hispano de Uber, el pasado 3 de mayo.

La víctima Osvaldo Rivera Mcintosh nos dijo que está alegre que se le presentaron cargos, pero sigue temiendo por su vida.

“Tres semanas sin trabajar. Psicológicamente no me siento bien para manejar. A lo mejor debo buscar otro trabajo porque todavía siento la presión que me vayan a atacar,” dijo.

El sospechoso es Sean Smith de Greensboro. Enfrenta cargos por estrangulamiento y atacar a varias personas.

Rivera dice que sigue sintiendo miedo porque el sospechoso se encuentra en libertad tras pagar su fianza.

Estaba contento porque ya no estaba en la calle, pero dos días después me enteré que lo habían liberado con una fianza bien bajita," dijo. “No es justo porque intentó matarme. Fue intento de asesinato, un crimen de odio”, destacó.

Osvaldo Rivera esperaba que después que divulgara el video del ataque, las autoridades le darían más información sobre su denuncia. Pero dice que no fue así.

El video en blanco y negro grabado por la cámara de seguridad de su vehículo y que la comunidad vio en Noticias Charlotte revela un violento ataque de un pasajero, aparentemente intoxicado. Desde el asiento trasero intenta con fuerza y en medio de insultos estrangular a Osvaldo Rivera con el cinturón de seguridad mientras conducía su Uber.

“Me enteré porque lo busqué yo en la corte, porque nadie me avisó nunca que lo habían capturado.”

Según documentos de la corte, Smith pasó menos de 24 horas en la cárcel del Condado de Mecklenburg. Le fijaron una fianza de $7,500 dólares y pagó el monto inicial para obtener su libertad.

Rivera nos dijo que el ataque fue tan violento y con tanta fuerza que temió por su vida.

Sin responder a las agresiones del pasajero llegó hasta la estación central de buses en Uptown.

Alli, Smith habría agredido a un oficial de seguridad, según detalla el reporte policial. Una vez que el sospechoso fue aprehendido por varios efectivos de seguridad, habría vomitado y fue transportado al hospital -

Hoy Osvaldo Rivera pide que la policía le ponga cargos más fuertes al sospechoso.

“Es un peligro para la sociedad. No tiene por qué estar suelto. Pienso que la policía debe actuar más fuerte. A veces uno comete un crimen con menos repercusión y tiene más consecuencias”, reflexionó Rivera.

Desde el ataque a Rivera y los oficiales de la estación de buses Sean Smith no podrá utilizar el transporte público de CATS por un año y su cuenta de Uber fue cancelada.

Su siguiente cita en corte será para el 10 de junio.

