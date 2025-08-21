Daniel Viotto, presentador

Daniel Viotto se unió a Telemundo Charlotte en 2018 y fue instrumental en el lanzamiento del primer noticiero local en español Noticias Charlotte.

La amplia experiencia de Daniel en la industria de los medios de noticias incluye el Atlanta Journal Constitution, así como CNN en Español y Telemundo KVEA Channel 52 en Los Ángeles.

Durante sus 25 años en la profesión, Daniel cubrió extensamente eventos históricos como los ataques del 11 de septiembre, el huracán Katrina, terremoto y tsunami en Chile, el juicio a O.J. Simpson y elecciones presidenciales en Estados Unidos y Latinoamerica.

Daniel cuenta con tres premios Golden Mike por Mejor Reportaje de Noticias, Mejor Reportaje de Investigación y Mejor Noticiero por su trabajo en Telemundo.

Puede ver a Daniel presentando Noticias Charlotte de lunes a viernes a las 5, 6 y 11 p.m.

