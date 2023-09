El plan de transporte escolar frustra a los padres en Charlotte

CHARLOTTE — “Dios te bendiga … portate bien”

Esta, es la escena que todas los dias vive la familia Sanchez desde que comenzo el ano escolar hace dos semanas.

Israel, el hijo menor de la familia tiene que tomar un taxi para llegar y volver de su paradero escolar, ya que los autobuses ya no pasan mas por su vecindario.

“Mi frustracion con CMS es que no hay transportacion para los estudiantes de high school, [a mi hijo] lo aceptaron en una escuela magnet, se llama Phillip O Berry, pero no le dieron transportacion, tenemos que llevarlo a una parada express,” dijo Silvia Sanchez.

Este ano escolar CMS puso en marcha su plan piloto de paradas express, que impacta directamemte a los estudiantes de 11 de escuelas magnet.

Como resultado, cms redujo de 5000 a solo 185 el numero de paradas de autobuses, impactando a mas de 5 mil estudiantes, de los cualesmas de 2 mil son latinos, como es el caso de Israel.

“frustrda porque parece que no le importan los niños… yo solo quisiera saber si solo le afecta a los hispanos y a los de bajos recursos o es tan bien a todos que nos afecta la decision de CMS,” dijo Sanchez.

La situacion de esta familia es aun mas complicada porque la madre de Israel no maneja, y su padre trajaba regularmente fuera de la ciudad, y por tanto no tiene quien lo lleve a su parada express en la escuela Martin Luther King...Y tampoco quien lo regrese a casa por las tardes.

“En las mañanas cuando mi esposo se va, lo pasa dejando y sino, tengo que mandarlo en uber porque mi esposo trabaja afuera, no siempre trabaja en Charlotte, y ahora que se vaya para afuera, tengo que pagar uber en las mañanas tambien. Pago uber en las mañanas y pago uber en las tardes tambien,” dijo Sanchez.

Y estos recibos, son solo algunos de lo que la señora sanchez pudo compartirnos, donde claramente se ve como el precio de la aplicacion fluctua … haciendo que incurra en un gasto que semanalmente podria llegar hasta los ochenta dolares.

Para que tengan una idea … esta, es la casa de la familia Sanchez. El pequeño Israel, tiene que recorrer al menos una milla y media para llegar a la parada express mas cercana que se ubica en la escuela Martin Luther King aunque para muchos, puede sonar una distancia corta ... caminando, le pudiera tomar un minimo de 36 minutos…

Ademas, durante el trayecto debe pasar por tramos peligrosos como cruzar la transitada west sugar creek, que como se puede ver, no cuenta con un cruce peatonal, ni mucho menos con un semaforo…

“Que un dia se venga caminando y que lo vayan a asaltar los morenos o algo pase o cualquiera que lo pueda asaltar porque es un niño de 14/15 años, ese es mi miedo … porque la Sugar Creek esta peligrosa,” dijo Sanchez.

Nos comunicamos con cms y le expusimos la situacion de esta familia.

En un correo se limitaron a decirnos que: “El departamento de transportación de las escuelas de charlotte-mecklenburg llevó a cabo alrededor de 17 reuniones comunitarias varias de estas reuniones en español para hablar y buscar opciones sobre el programa de las paradas exprés.”

Y exhortaron a que la señora Sanchez llame a cms para ayduarle a encontrar una parada mas cercana.

Sin embargo, la senora Sanchez nos dijo que se ha comunicado en varias instancias con cms y que no le han dado ninguna solucion hasta el momento.

“CMS me dijo que era un problema de [deprtamento] de transportacion y transporatacion me dijo que ellos no pueden hacer nada pq no tienen suficiente personal para manejar los buses,” dijo Sanchez.