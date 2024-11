Elecciones generales 2024

CHARLOTTE, Carolina del Norte — Lo que debes saber

Para encontrar un lugar de votación cerca de ti, haz clic en este enlace si estás en Carolina del Norte y haz clic aquí si estás en Carolina del Sur.

Asegúrate de llevar una identificación vigente con fotografía cuando vayas a votar. Para obtener más información y la lista de identificaciones válidas, consulta el siguiente enlace.

Afectados por el huracán Helene

Si bien votar puede no ser una prioridad para los miles de habitantes de Carolina del Norte afectados por Helene, los legisladores y funcionarios electorales del estado han tomado medidas para asegurarse de que emitir tu voto sea lo más conveniente posible en este momento de incertidumbre. Los funcionarios electorales y legisladores de Carolina del Norte han realizado cambios para ayudar a las personas en 25 condados afectados por Helene. Los 25 condados son Alexander, Alleghany, Ashe, Avery, Buncombe, Burke, Caldwell, Catawba, Clay, Cleveland, Gaston, Haywood, Henderson, Jackson, Lincoln, Macon, Madison, McDowell, Mitchell, Polk, Rutherford, Transylvania, Watauga, Wilkes y Yancey.

¿Qué pasa si aún no me he registrado?

Según la Junta Estatal de Elecciones de Carolina del Norte, las personas pueden registrarse y votar en persona en cualquier sitio de votación anticipada de su condado. Quienes se registren el mismo día deben dar fe de su elegibilidad y proporcionar prueba de dónde viven. Un votante da fe de su elegibilidad al completar y firmar la solicitud de registro de votante de Carolina del Norte (disponible en inglés o español). Registrarse en un sitio de votación anticipada durante el período de votación anticipada requiere que los votantes proporcionen prueba de residencia. La prueba de residencia incluye cualquiera de los siguientes documentos que incluyan la dirección actual del votante:

· Licencia de conducir de Carolina del Norte.

· Otra identificación con fotografía emitida por una agencia gubernamental, siempre que la tarjeta incluya el nombre y la dirección actuales del votante.

· Una copia de una factura de servicios públicos actual, un estado bancario, un cheque del gobierno, un cheque de pago u otro documento gubernamental que muestre el nombre y la dirección del votante.

· Para los estudiantes que viven en un campus universitario, un documento de la institución educativa con el nombre del estudiante y la dirección de la vivienda en el campus. O bien, una institución educativa puede proporcionar a la junta electoral del condado una lista de los estudiantes que residen en una vivienda particular del campus, lo que será suficiente si un estudiante que vive en una vivienda del campus muestra una tarjeta de identificación con fotografía válida.

Dentro de los dos días hábiles posteriores al registro de la persona, la junta electoral del condado verificará la licencia de conducir o el número de Seguro Social del titular, actualizará la base de datos de registro de votantes, buscará posibles registros duplicados y comenzará a verificar la dirección del titular por correo. La boleta del votante se contará a menos que la junta electoral del condado determine que no está calificado para votar de acuerdo con la ley de Carolina del Norte.

A todos los votantes que utilicen el registro el mismo día también se les pedirá que muestren una forma aceptable de identificación con fotografía cuando se registren para votar. Esta puede ser la misma identificación utilizada para completar el registro el mismo día, si el votante utilizó una forma aprobada de identificación con fotografía, como una licencia de conducir. Sin embargo, si el documento utilizado para el registro el mismo día no es una identificación con fotografía aprobada para votar, se le pedirá al votante que muestre una forma aprobada de identificación con fotografía. La mayoría de los votantes simplemente mostrarán su licencia de conducir, pero se aceptarán muchos otros tipos de identificación con fotografía, incluidas muchas identificaciones de estudiantes.

¿Qué pasa si pierdo mi identificación?

Una licencia de conducir no es la única forma aceptable como medio de identidad que puedes usar en las urnas. Otras formas aceptables de identificación incluyen un pasaporte estadounidense, una identificación militar o veterano con fotografía emitida por el gobierno y numerosas identificaciones de estudiantes y empleados del gobierno. Para obtener una lista completa, haz clic aquí.

Si perdiste tu identificación porque fuiste víctima de un desastre natural, puedes completar un Formulario de excepción de identificación y emitir un voto provisional. Las juntas electorales del condado deben contar las papeletas provisionales con Formularios de excepción de identificación debidamente completados.

Para otras excepciones permitidas, haz clic aquí.

¿Dónde puedo votar?

A pesar de la destrucción de Helene, NCSBE dice que 76 de los 80 lugares de votación anticipada estarán abiertos y disponibles para los votantes. Durante el período de votación anticipada, puedes votar en cualquier lugar de votación anticipada en tu condado. Para encontrar un lugar de votación anticipada, haga clic aquí

Si planeas votar el día de las elecciones, verifica con tu distrito electoral antes de ir a las urnas. NCSBE espera que los distritos electorales del día de las elecciones estén finalizados para el 18 de octubre. Para información sobre tu distrito electoral del día de las elecciones, haz clic aquí

¿Cuál es la nueva ley?

Si vives en uno de los 25 condados afectados y prefieres votar por correo, puedes dejar tu boleta por correo en cualquier lugar de votación anticipada u oficina electoral del estado. La fecha límite para solicitar una boleta por correo se ha extendido hasta el 4 de noviembre para las personas que viven en los condados afectados. Los funcionarios electorales ahora tienen más flexibilidad para trasladar a los votantes a nuevos distritos electorales. El estado también ha asignado $5 millones a NCBSE para ayudar a facilitar la elección.

