Emilia Darquea, reportera

Emilia (Emi) Darquea es la integrante más reciente del equipo de Noticias Charlotte. Darquea nació en Quito, Ecuador, y realizó sus estudios en la Universidad de Miami donde obtuvo un doble bachiller en periodismo y teatro.

Durante su trayecto académico, Emilia trabajó como reportera y presentadora para el canal de noticias universitario UMTV, el cual ha ganado múltiples premios estudiantiles.

La labor social es una de sus pasiones más grandes. En Ecuador fue voluntaria para la Fundación Niños de María donde creó su propio programa para ofrecer terapia de lenguaje a niños con dificultades de aprendizaje.

Darquea fue parte de TelevisaUnivision en Miami donde trabajó para Edición Digital, Noticias Univision 24.7 y Despierta América desempeñando funciones como productora y talento.

Puedes ver a Emilia Darquea en Noticias Charlotte de lunes a viernes a las 5, 6 y 11pm.

