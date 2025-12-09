Hospitales y centros médicos se preparan para un aumento de casos de gripe

Aumentan los casos de gripe y RSV en el área de Charlotte y los médicos ven con preocupación que los hispanos no se están haciendo atender.

“El problema fue que muy poca gente se ha inmunizado este año”, nos dijo el Doctor Carlos Rish del Centro Médico Latino.

Hay hospitales y centros médicos en el área de Charlotte que ya comenzaron a tomar medidas de prevención para proteger a sus pacientes y evitar una ola de contagio en sus instalaciones.

“El problema fue que muy poca gente se ha inmunizado contra la influenza este año”, nos dijo Rish.

El doctor dice que en noviembre vieron en promedio 3 casos de personas que presentaban síntomas de virus respiratorios al día.

Durante este mes los números diarios aumentaron y reciben a entre 6 a 10 pacientes, datos que van de la mano con los del estado.

Según las cifras más recientes el primero de noviembre 5.4% de las visitas a las salas de emergencia presentaban síntomas de virus respiratorio y a finales de mes ese número aumentó al 7.4%.

“Si pasan más de cinco días con influenza se vuelve más difícil tratarle”, nos dijo el doctor Rish.

Expertos dicen que mientras más pasa el tiempo menos efectivas se convierten ciertas medicinas.

El obstáculo durante estos momentos es que la comunidad hispana sigue temerosa de salir de sus viviendas tras los operativos de la patrulla fronteriza y no asisten a sus citas médicas.

“Cuando estábamos con el CPB bajo al menos del 20%, ahorita hemos llegado a un 50% de lo que estaba antes de que llegaran estas agencias del gobierno a Charlotte”, destacó el doctor Rish.

Un obstáculo compartido entre los centros que proveen asistencia médica a los hispanos.

Desde el centro comunitario Camino coinciden con este preocupante comportamiento de nuestra comunidad.

“Si las personas latinas no están aquí recibiendo ayuda médica no es porque no necesitan, es porque tienen miedo de salir de sus casas. Entonces estamos preocupados por los latinos que necesitan asistencia pero no salen de sus casas”, destacó Paola García del Centro Comunitario Camino.

Ante el aumento de RSV y otros virus respiratorios los hospitales Atrium y Caromont están restringiendo a los visitantes en ciertas áreas de los hospitales.

Novant no está implementando restricciones, sin embargo nos dijeron que están vigilando el aumento de casos muy de cerca.

El centro médico de Camino estará ofreciendo medicamentos gratuitos este viernes desde las 9 a.m. hasta las 2 p.m.

Para obtenerlos las medicinas deben registrarse en medassist.org/mobile.

