Jugando con Propósito: Creative Player y Charlotte FC buscan motivar a los jóvenes en la escuela

Este martes Charlotte FC reveló su reporte de impacto comunitario.

En él se destaca que se crearon 14 mini campos de juego en la ciudad reina para el desarrollo comunitario.

Uno de ellos fue en la sede de Creative Player al oeste de Charlotte.

Creative Player Foundation es una organización sin ánimo de lucro que busca que los jóvenes se interesen en sus estudios mediante el deporte.

“El concepto de la fundación es usar la pelota como una herramienta”, nos dijo su fundador Daniel Araujo. “El fútbol es lo menos importante de lo más importante, que es participar en la escuela, tener buenos grados y seguir participando”, afirmó.

Cada año escolar, de 30 a 35 niños participan en los programas de Creative Player donde juegan al fútbol, comen y tienen clases de lectura y comprensión del inglés, todo sin costo para las familias.

“Los chicos entran con la intención de patear la pelota y se les refuerza la intención de que el estudio es muy importante para ellos”, nos dijo Araujo.

Un ejemplo de lo que busca realizar Creative Player, es Norlin Ochoa, quien fue parte del programa, pudo asistir a la universidad y ahora es instructor ahí.

Según él, Creative Player significa, “Elecciones de vida, ayudó a formarme en muchos aspectos como persona, disciplina, sacrificio, esfuerzo y humildad”.

Para Charlotte FC es importante llegar a espacios como estos porque los hispanos ya son familiares con ellos.

“Ellos ya llegan aquí para compartir, jugar con su comunidad, es importante para nosotros ayudarles en los lugares que ya están”, nos dijo Trent Slagle, quien trabaja para el departamento de comunicaciones de Charlotte FC.

Si quieren ser parte de los esfuerzos de Creative Player, sea como voluntario o para inscribir a un estudiante pueden obtener más información en: https://www.creativeplayerfoundation.org/ .

©2025 Cox Media Group