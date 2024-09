Lucha incansable de joven latino ante desafío de salud

CHARLOTTE, Carolina del Norte — Daniel Roca, un joven inmigrante de Colombia, libra una de las batallas más importantes de su vida—un diagnóstico de cáncer.

Roca fue diagnosticado con un tumor cerebral en el nervio óptico justo un año después de haber emigrado con su familia a Estados Unidos. El joven habló con Noticias Charlotte y nos dijo que los problemas de visión habían ido empeorando, pero que nunca imaginó la gravedad de su estado.

“Cuando me dieron los resultados yo me derrumbé... mi mamá estuvo ahí conmigo y me dijo Daniel tu puedes y vas a salir adelante, pero le vi en los ojos...y.... uno nunca está preparado... para que le digan tienes cáncer”, dijo Roca.

Pese a los numerosos desafíos que ahora enfrenta, el joven ha podido salir adelante gracias al apoyo de su familia, que lo impulsa y anima a conquistar sus sueños. La relación con su hermano menor, Esteban, es especialmente estrecha.

“Como ya no puedo manejar, él conduce por mí, como no puedo leer, él es como mis ojos... la verdad es una relación muy bonita... más que mi hermano, es mi mejor amigo”, aseguró Roca.

Roca está en proceso de tratamiento en el centro médico Atrium Health, y asegura que no dejará que esta difícil etapa de su vida defina su futuro.

“No sé muy bien cómo va a terminar, pero espero que se acabe pronto. Todo lo pongo en las manos de Dios. Sé que de pronto mi visión médicamente no puede recuperarse, pero confiando en Dios sé que puede ocurrir un milagro”, expresó.

El sábado Roca fue honrado por jugadores y fanáticos de Charlotte FC por su incansable lucha contra el cáncer.

