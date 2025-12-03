Martes Caritativo: ‘South Charlotte Community’ ayuda a familias migrantes

Como una respuesta a la necesidad de familias migrantes se formó la organización South Charlotte Community, que ayuda a que los vecinos con necesidades puedan obtener alimentos y transporte a las escuelas para sus hijos.

“Fue un llamado de Dios, porque sin estas familias, algunas familias que no hubieran comido en Acción de Gracias, yo entre aquí creyendo que íbamos a tener una caja, y encontré dos cuartos de comida, entonces la alegría y satisfacción del trabajo de esta comunidad no se puede explicar”, nos dijo la voluntaria Patricia Olivo.

La organización South Charlotte Community está compuesta de vecinos que vieron la necesidad de su prójimo. A pesar de las bajas temperaturas de diciembre, el frío, la lluvia y el temor se reúnen a empacar alimentos y distribuirlos.

“Yo nací en Nueva York, yo serví en la marina de guerra, para mí, siento que estoy en una película, y no se siente real, porque aunque nací aquí me siento con la obligación de cargar mi pasaporte, solo porque soy morenita”, comentó Olivo.

La mayoría de voluntarias son madres, que entienden la importancia de administrar el hogar.

“Proveemos artículos esenciales, alimentos y un espacio lleno de respeto y dignidad”, dijo Olivo.

“Las familias están muy agradecidas”, nos dijo Rachel Tenny, quien también es voluntaria para South Charlotte Community.

Tenny ayuda en la despensa y lleva a un joven a la escuela, dice que la experiencia ayudando ha sido maravillosa, especialmente porque lo hace con un corazón de madre.

“Tenemos hijos en las escuelas y cuando las personas necesitan ayuda nosotros queremos ayudar”, dijo Tenny.

Para las personas que quieran donar durante el ‘Giving Tuesday’ o ‘Martes de caridad’ todas las donaciones realizadas a través del ‘Rotary Club Foundation’ recibirán un 100% de aporte adicional, es decir solo por hoy su donación es duplicada sin costarle más dinero a usted. Pueden donar en: https://www.southcltcommunity.com/.

Para conectar con South Charlotte Community y pedir ayuda pueden hacerlo mediante su página de Instagram @southcommunityclt. Ellos solamente están enfocados en los vecinos del sur de la ciudad de Charlotte.

