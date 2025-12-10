Padre es deportado y su hija necesita atención médica

José Luis Zambrano fue deportado el 17 de noviembre a México durante el operativo Charlotte ‘s Web.
Su esposa Elitania Gómez y su hija Liliana se quedaron solas en Estados Unidos, Liliana ha recibido 3 trasplantes de órganos y posiblemente necesitaría uno más de corazón.
“Vienen estos tiempos de navidad y año nuevo y en vez de ser felicidad es una amargura, esto duele mucho”, nos dijo Elitania.
“Sentí que me quitaron un pedazo de mi , de mi corazón, se siente feo que no lo tengo comiendo y el siempre esta conmigo, cuando voy a los doctores siempre esta a mi lado”, nos dijo Liliana.
Elitania nos envió imágenes del arresto de su esposo, donde vemos a un grupo de agentes de CBP hablando con Jose Luís Zambrano y otro agente señalando al vehículo de donde se estaba grabando que no se detenga.
El arresto ocurrió en Uptown donde José Luís trabaja en jardinería.
“Son momentos que no puedo ni dormir, es una pesadilla. No es un criminal él, ni tampoco somos criminales, para mi es muy difícil y me duele mucho esta separación”, nos dijo Elitania.
Elitania nos dijo que estaba trabajando para regularizar el estatus de su esposo.
“Su detención no es justa porque nosotros tenemos una petición de ella que es mayor de edad y tenemos acción diferida humanitaria desde el 2017”, nos dijo Elitania.
La familia se encuentra en los Estados Unidos desde 1999 y hoy fue la primera cita médica de Liliana sin su papá.
“Con esto que viene navidad y año nuevo …quisiera ser un pájaro ... agarrarlo y traerlo, me siento muy triste”, nos dijo Liliana.
Aún estamos pendientes de una respuesta de las autoridades federales, les preguntamos si el señor Zambrano tenía antecedentes delictivos.
En las cortes de Carolina del Norte solamente pudimos encontrar un cargo por conducir un vehículo en una calle o autopista con licencia de conducir vencida.
