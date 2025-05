Presencia de ICE frente a preescolar de una iglesia provoca respuesta de líderes locales

En respuesta a la presencia de ICE frente a un preescolar de una iglesia al este de Charlotte, varias organizaciones expresaron su rechazo a las actividades de ICE frente del templo.

El operativo habría ocurrido el 20 de mayo en la preescolar Children of the World en Albemarle Road y todas las personas que hablaron coincidieron en que crea un ambiente de terror para la comunidad.

Jose Hernández París, Director Ejecutivo de la Coalición Latinoamericana, dice que su nieta va a esa escuela y que ver a agentes uniformados - con pistolas - es algo inimaginable para los pequeños que están comenzando a procesar el mundo.

“No me imagino que puede estar pasando por la mente de esos niños, el trauma que algo así puede pasar,” dijo.

El 28 de mayo en la Iglesia United Methodist Church en la Central Avenue, la directora de la junta de Iglesias de Carolina del Norte comenzó con un mensaje muy fuerte.

Dijo que ellos no pueden ser imparciales ante un tema tan importante como lo es la inmigración.

“Para los cristianos la inmigración es un llamado a la hospitalidad,” dijo la reverenda Jennifer Copeland.

Enfatizó que ICE no debería llevar a cabo operativos en tierra consagrada a Dios.

Ante las organizaciones que mostraron su apoyo a la comunidad indocumentada tras este incidente estaban Carolina Migrant Network y La Coalición Latinoamericana.

“Fue extremadamente preocupante porque fue durante las horas en las cuales los padres van a recoger a sus niños,” dijo Daniela Andrade, directora de comunicaciones de Carolina Migrant Network.

Y según dijo no vió que alguien fuera arrestado en ese operativo.

Nos pusimos en contacto con ICE esa mañana para conocer su versión sobre la situación. Hasta el momento se limitaron a decir que lo están investigando.

En la preescolar Children of the World optaron por no comentar ante una consulta de Noticias Charlotte

La comisionada Susan Rodríguez-McDowell estaba entre los presentes en la iglesia y nos dijo que ante todo se mantiene firme a su postura.

“Las personas no deberían ser criminalizadas solo por ser inmigrantes,” dijo McDowell.

Recordemos que Carolina Migrant Network es la única organización en Carolina del Norte que provee representación legal gratuita a aquellos que están en procedimientos de deportación. Dice que continuarán con esta labor a pesar de todo lo que están pasando durante estos momentos.

