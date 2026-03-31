Cities with the fastest-growing home prices in North Carolina
The real estate frenzy spurred by the coronavirus pandemic continues, though at a slower pace. Buyers are still competing for a limited supply of housing, driving up prices for affordable properties.
The typical home value in the United States was $361,371 in February, 0.4% higher than the year before.
Increasing mortgage rates have slowed growth, with prices even declining in some places. But some areas are still seeing price jumps compared to the year before.
Stacker compiled a list of cities with the fastest-growing home prices in North Carolina using data from Zillow. Cities are ranked by the dollar change in the Zillow Home Values Index for all homes from the 12 months ending February 2026. The charts in this story were created automatically using Matplotlib. Data was available for 50 cities and towns in North Carolina.
#50. Merritt
- Typical home value: $326,384
- 1-year price change: +$12,785 (+4.1%)
- 5-year price change: +$95,081 (+41.1%)
- Metro area: New Bern, NC
#49. Point Harbor
- Typical home value: $468,700
- 1-year price change: +$12,860 (+2.8%)
- 5-year price change: +$172,162 (+58.1%)
- Metro area: Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC
#48. Mesic
- Typical home value: $158,376
- 1-year price change: +$12,916 (+8.9%)
- 5-year price change: +$42,039 (+36.1%)
- Metro area: New Bern, NC
#47. King
- Typical home value: $272,629
- 1-year price change: +$13,005 (+5.0%)
- 5-year price change: +$75,367 (+38.2%)
- Metro area: Winston-Salem, NC
#46. Hurdle Mills
- Typical home value: $342,155
- 1-year price change: +$13,111 (+4.0%)
- 5-year price change: +$102,835 (+43.0%)
- Metro area: Durham-Chapel Hill, NC
#45. Lake Santeetlah
- Typical home value: $625,106
- 1-year price change: +$13,181 (+2.2%)
- 5-year price change: +$159,575 (+34.3%)
- Metro area: not in a metro area
#44. Whispering Pines
- Typical home value: $525,417
- 1-year price change: +$13,590 (+2.7%)
- 5-year price change: +$182,095 (+53.0%)
- Metro area: Pinehurst-Southern Pines, NC
#43. Bethania
- Typical home value: $282,950
- 1-year price change: +$13,967 (+5.2%)
- 5-year price change: +$84,894 (+42.9%)
- Metro area: Winston-Salem, NC
#42. Roaring River
- Typical home value: $198,123
- 1-year price change: +$13,987 (+7.6%)
- 5-year price change: +$52,738 (+36.3%)
- Metro area: North Wilkesboro, NC
#41. Lexington
- Typical home value: $265,816
- 1-year price change: +$14,124 (+5.6%)
- 5-year price change: +$86,137 (+47.9%)
- Metro area: Winston-Salem, NC
#40. Walnut Cove
- Typical home value: $231,293
- 1-year price change: +$14,170 (+6.5%)
- 5-year price change: +$69,760 (+43.2%)
- Metro area: Winston-Salem, NC
#39. Stacy
- Typical home value: $241,821
- 1-year price change: +$14,379 (+6.3%)
- 5-year price change: +$69,864 (+40.6%)
- Metro area: Morehead City, NC
#38. Sapphire
- Typical home value: $621,019
- 1-year price change: +$14,891 (+2.5%)
- 5-year price change: +$233,201 (+60.1%)
- Metro area: Brevard, NC
#37. Vandemere
- Typical home value: $161,798
- 1-year price change: +$15,073 (+10.3%)
- 5-year price change: +$44,399 (+37.8%)
- Metro area: New Bern, NC
#36. Simpson
- Typical home value: $226,775
- 1-year price change: +$15,153 (+7.2%)
- 5-year price change: +$82,108 (+56.8%)
- Metro area: Greenville, NC
#35. Minnesott Beach
- Typical home value: $380,071
- 1-year price change: +$15,636 (+4.3%)
- 5-year price change: +$121,184 (+46.8%)
- Metro area: New Bern, NC
#34. Mc Adenville
- Typical home value: $470,096
- 1-year price change: +$15,677 (+3.4%)
- 5-year price change: +$156,219 (+49.8%)
- Metro area: Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC
#33. Pinnacle
- Typical home value: $274,737
- 1-year price change: +$15,812 (+6.1%)
- 5-year price change: +$80,028 (+41.1%)
- Metro area: Winston-Salem, NC
#32. Harbinger
- Typical home value: $476,659
- 1-year price change: +$16,503 (+3.6%)
- 5-year price change: +$162,795 (+51.9%)
- Metro area: Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC
#31. Timberlake
- Typical home value: $308,031
- 1-year price change: +$16,717 (+5.7%)
- 5-year price change: +$94,554 (+44.3%)
- Metro area: Durham-Chapel Hill, NC
#30. Purlear
- Typical home value: $271,723
- 1-year price change: +$16,811 (+6.6%)
- 5-year price change: +$89,945 (+49.5%)
- Metro area: North Wilkesboro, NC
#29. Blowing Rock
- Typical home value: $732,100
- 1-year price change: +$16,951 (+2.4%)
- 5-year price change: +$237,561 (+48.0%)
- Metro area: Boone, NC
#28. Lawsonville
- Typical home value: $249,580
- 1-year price change: +$17,139 (+7.4%)
- 5-year price change: +$71,533 (+40.2%)
- Metro area: Winston-Salem, NC
#27. Belews Creek
- Typical home value: $348,945
- 1-year price change: +$17,201 (+5.2%)
- 5-year price change: +$105,414 (+43.3%)
- Metro area: Winston-Salem, NC
#26. Linwood
- Typical home value: $261,870
- 1-year price change: +$17,267 (+7.1%)
- 5-year price change: +$97,103 (+58.9%)
- Metro area: Winston-Salem, NC
#25. Sunbury
- Typical home value: $211,793
- 1-year price change: +$17,349 (+8.9%)
- 5-year price change: +$60,279 (+39.8%)
- Metro area: Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC
#24. Taylorsville
- Typical home value: $258,611
- 1-year price change: +$17,372 (+7.2%)
- 5-year price change: +$74,257 (+40.3%)
- Metro area: Hickory-Lenoir-Morganton, NC
#23. Sandy Ridge
- Typical home value: $219,760
- 1-year price change: +$17,663 (+8.7%)
- 5-year price change: +$59,871 (+37.4%)
- Metro area: Winston-Salem, NC
#22. Belvidere
- Typical home value: $236,188
- 1-year price change: +$17,701 (+8.1%)
- 5-year price change: +$68,856 (+41.1%)
- Metro area: Elizabeth City, NC
#21. Trent Woods
- Typical home value: $379,977
- 1-year price change: +$17,822 (+4.9%)
- 5-year price change: +$128,044 (+50.8%)
- Metro area: New Bern, NC
#20. Denton
- Typical home value: $258,290
- 1-year price change: +$17,993 (+7.5%)
- 5-year price change: +$85,628 (+49.6%)
- Metro area: Winston-Salem, NC
#19. Harkers Island
- Typical home value: $395,141
- 1-year price change: +$19,339 (+5.1%)
- 5-year price change: +$130,234 (+49.2%)
- Metro area: Morehead City, NC
#18. Gates
- Typical home value: $257,962
- 1-year price change: +$19,538 (+8.2%)
- 5-year price change: +$82,276 (+46.8%)
- Metro area: Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC
#17. Duck
- Typical home value: $993,340
- 1-year price change: +$19,584 (+2.0%)
- 5-year price change: +$345,287 (+53.3%)
- Metro area: Kill Devil Hills, NC
#16. Bahama
- Typical home value: $475,742
- 1-year price change: +$19,641 (+4.3%)
- 5-year price change: +$156,009 (+48.8%)
- Metro area: Durham-Chapel Hill, NC
#15. Washington Park
- Typical home value: $323,822
- 1-year price change: +$19,672 (+6.5%)
- 5-year price change: +$110,803 (+52.0%)
- Metro area: Washington, NC
#14. Semora
- Typical home value: $520,945
- 1-year price change: +$19,928 (+4.0%)
- 5-year price change: +$126,052 (+31.9%)
- Metro area: Durham-Chapel Hill, NC
#13. Walnut Creek
- Typical home value: $428,628
- 1-year price change: +$20,727 (+5.1%)
- 5-year price change: +$121,941 (+39.8%)
- Metro area: Goldsboro, NC
#12. Marvin
- Typical home value: $1,224,149
- 1-year price change: +$21,433 (+1.8%)
- 5-year price change: +$464,367 (+61.1%)
- Metro area: Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC
#11. Union Grove
- Typical home value: $357,934
- 1-year price change: +$21,814 (+6.5%)
- 5-year price change: +$108,363 (+43.4%)
- Metro area: Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC
#10. Ararat
- Typical home value: $258,865
- 1-year price change: +$22,245 (+9.4%)
- 5-year price change: +$99,294 (+62.2%)
- Metro area: Mount Airy, NC
#9. Weddington
- Typical home value: $1,044,189
- 1-year price change: +$22,890 (+2.2%)
- 5-year price change: +$378,876 (+56.9%)
- Metro area: Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC
#8. Climax
- Typical home value: $295,570
- 1-year price change: +$25,250 (+9.3%)
- 5-year price change: +$95,578 (+47.8%)
- Metro area: Greensboro-High Point, NC
#7. Scaly Mountain
- Typical home value: $497,586
- 1-year price change: +$34,065 (+7.3%)
- 5-year price change: +$174,686 (+54.1%)
- Metro area: not in a metro area
#6. Topsail Beach
- Typical home value: $928,914
- 1-year price change: +$35,092 (+3.9%)
- 5-year price change: +$323,534 (+53.4%)
- Metro area: Wilmington, NC
#5. Holden Beach
- Typical home value: $899,087
- 1-year price change: +$42,266 (+4.9%)
- 5-year price change: +$371,010 (+70.3%)
- Metro area: Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC-NC
#4. Henrico
- Typical home value: $642,773
- 1-year price change: +$44,378 (+7.4%)
- 5-year price change: +$235,525 (+57.8%)
- Metro area: Roanoke Rapids, NC
#3. Cashiers
- Typical home value: $1,360,982
- 1-year price change: +$70,645 (+5.5%)
- 5-year price change: +$597,984 (+78.4%)
- Metro area: Cullowhee, NC
#2. Highlands
- Typical home value: $1,010,831
- 1-year price change: +$75,483 (+8.1%)
- 5-year price change: +$383,165 (+61.0%)
- Metro area: Cullowhee, NC
#1. Wrightsville Beach
- Typical home value: $1,666,536
- 1-year price change: +$99,064 (+6.3%)
- 5-year price change: +$641,609 (+62.6%)
- Metro area: Wilmington, NC