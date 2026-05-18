16-year-old faces charges for firing into occupied car in Gaston County

GASTON COUNTY, N.C. — Police have charged 16‑year‑old Qiyun Mondrque Cameron in connection with a shooting involving an occupied vehicle last Friday.
According to warrants, Cameron is accused of firing a tan Taurus 9mm handgun into an unknown black passenger car at Gardner Park Drive and Pamela Street while someone was inside.
However, the documents do not identify any victim.
Cameron appeared in court on Monday. He is facing several charges, including possessing a handgun as a minor and discharging a firearm inside city limits.
