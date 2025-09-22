3 Tiroteos en 72 Horas en Uptown Charlotte

Esta madrugada en el hotel Marriott City Center una persona sufrió un impacto de bala, ocurrió a eso de la 1 a.m. Ese fue el incidente más reciente en una lista que parece alargarse con el pasar de los días, 72 horas, 3 tiroteos, 2 muertos.

Dueños de negocios como ‘Que Onda’ y ‘Que Fresa’ dicen que han visto menos clientes y sienten más preocupación.

“Definitivamente ha bajado el tráfico de gente a eso de las 8 y las 9”, nos dijo Manny Flores, “Sí nos sabemos manejar pero la situación se ha puesto peor”, concluyó el empresario.

Flores no es el único, Kristian Pedersen el dueño del bar ‘Valhalla’ dice estar harto, “Es problema de la alcaldesa, del gerente de la ciudad y del Departamento de Policía. Necesitamos una solución y la necesitamos ahora”, dijo Pedersen.

El jueves Jahday Humphrey de 20 años murió a tiros afuera de Latta Arcade en Uptown a eso de la 1:30 de la tarde, el sospechoso Tamal Jackson de 33 años enfrenta cargos por asesinato.

El domingo le dispararon a Steven Lee Wheeler y murió afuera del Brooklyn Lounge a eso de la 1 de la madrugada, muy cerca del Spectrum Center. La policía aún no ha arrestado al atacante.

Hoy en el hotel Marriott City Center una persona sufrió heridas que ponen en riesgo su vida. Las autoridades dicen que una mujer disparó a un hombre en un cuarto del hotel.

Nos intentamos poner en contacto con CMPD para ver si hay un nuevo esfuerzo para controlar el crimen en la división central donde está Uptown y no han respondido a nuestra petición para un comentario.

También contactamos al consejo de la ciudad pero aún no hemos recibido una respuesta si van a tomar alguna medida especial.

