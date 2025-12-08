Adolescente acusado de intentar matar a su pareja de 13 años

Elkin Javier Muñoz Jiménez de 16 años enfrenta cargos por intento de asesinato en la corte del condado de Gaston.

Muñoz Jiménez es acusado de dispararle a su novia de 13 años en el abdomen después de lo que describen como un ataque de celos. Su primera comparecencia en corte fue hoy a las dos de la tarde donde se le leyeron los cargos.

El adolescente enfrenta dos cargos por delitos graves. Uno de los cargos es por intento de asesinato, el otro cargo sería por provocarle heridas severas a una persona. Muñoz Jiménez también enfrenta un cargo por delito menor de posesión de un arma de fuego por un menor de edad.

En Noticias Charlotte hablamos con un vecino que fue testigo de la violencia ayer.

“Estábamos haciendo mecánica cuando salió la muchacha de la casa de al lado y el muchacho salió atrás de ella. Pensamos que estaban jugando, pero la señora después nos pidió que llamemos al 9-11 porque el muchacho la había disparado”, nos dijo Abi Díaz.

Según documentos de la corte no se pudo determinar el estatus migratorio de Muñoz Jiménez, sin embargo varias fuentes confirman que el ambos menores son de Honduras y habrían emigrado juntos y solos a los Estados Unidos. Desde hace unos meses la pareja residía en una vivienda de Gastonia .

“Ella dijo que no tiene familia aquí, que no tiene papá ni mamá aquí”, dijo Abi Díaz.

Por el momento sabemos que la joven está en condición estable, sin embargo desconocemos sobre las familias de ambos, el sospechoso y la víctima.

A pesar de tener 16 años, Elkin Javier Muñoz Jiménez será juzgado como un adulto y por la nueva ley de Iryna no tiene derecho a fianza.

La siguiente fecha en corte del sospechoso será el 30 de diciembre.

