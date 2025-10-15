Capturan a sospechoso tras asesinato en un Taco Bell

Hoy durante una conferencia de prensa las autoridades avisaron que capturaron a Gilecio Ritchie de 22 años. Según la policía es el principal sospechoso de asesinar a Dantreveion Hobbs en un Taco Bell de Indian Trail.

El lunes por la noche el Departamento del Alguacil del Condado de Union recibió una llamada sobre un tiroteo en el interior del restaurante que queda en la carretera US-74 en Indian Trail.

“Seguimos intentando determinar el motivo, pero sí sabemos que ambos se conocían”, dijo el teniente James Maye durante una conferencia de prensa hoy.

El teniente dijo que parece que el homicidio fue premeditado y que sucedió en la cocina del Taco Bell. A esa varias personas estaban dentro trabajando o cenando.

El alguacil del condado de Union Eddie Cathey estuvo presente durante la conferencia.

“Es un shock a la comunidad pero creo que este arresto va a terminar con ese sentimiento y volveremos a la normalidad en el condado de Union”, dijo el alguacil.

Además durante la conferencia de prensa Cathey dijo que bajo su administración han podido resolver todos los homicidios en su jurisdicción. Este es el segundo homicidio que ha sucedido en el 2025 en la jurisdicción primaria del Departamento del Alguacil del Condado de Union según el teniente James Maye.

