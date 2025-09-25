Charlotte FC: “Por la Cultura”

Charlotte FC se prepara para su partido anual ‘Por la Cultura” donde rinden homenaje a los hispanos de la ciudad reina.Este año la artista dominicana Emily Núñez fue la encargada de hacer el colorido diseño que usarán los jugadores.

Emily buscó resaltar la belleza natural de los países de habla hispana. “Flora y fauna y diferentes cosas como música, diferentes personas, que no solamente son de un país pero que muestren que todos somos diferentes pero todos somos unidos”, nos dijo Núñez sobre los elementos más destacados que inspiraron su diseño.

Este sábado 27 a partir de las 7:30 en el estadio Bank of America Charlotte fc se enfrentará a Montreal.

Antes del partido, Charlotte FC tendrá una fiesta en Mint Street afuera de la entrada este del estadio donde celebrarán familia, comida y fútbol, elementos que caracterizan nuestras raíces y en honor al mes de la herencia hispana.

