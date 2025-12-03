CMPD invita a que Steele Creek celebre con Santa

El sábado 5 de diciembre la comisaría de CMPD en Steele Creek invita a que la comunidad celebre con Santa Claus.

“Siempre lo digo es una de mis temporadas favoritas porque para mi, la navidad es para los niños”, nos dijo el oficial Claudio Jiménez, quien esta organizando el evento.

Esta es la séptima celebración de la fiesta navideña de CMPD en la zona, pero es la primera en la cual comparten la dirección con la comunidad.

El evento será en el complejo de apartamentos ‘Emerald Bay’ que queda en la 5029 Cherrycrest Ln.

Santa llegará a las 11 de la mañana para compartir con los pequeños de Steele Creek y darles un regalo.

Además de Santa, la fiesta contará con el apoyo de la jefa de CMPD Estella Patterson, quien se espera que asista para compartir con los hispanos.

