Debate por posible aumento de impuestos en estas elecciones

En las elecciones locales de noviembre las personas verán una pregunta sobre el aumento del impuesto a la comidas preparadas como en restaurantes o por pedido de delivery, por un punto porcentual. El dinero recaudado iría para mejoras en el transporte público de Charlotte.

La medida dice que 20% del dinero irá a los buses, 40% a los trenes, y 40% a las vías públicas.

Según expertos, el aumento del impuesto equivaldría a unos $240 dólares que las familias tendrían que pagar anualmente en promedio. Sin embargo, el concejal electo por el distrito 5, Juan Diego Mazuera argumenta que los residentes del este de la ciudad, no verían los mismos beneficios que el resto de Charlotte.

“La gente va a pagar por un plan que no va a ayudar al este de Charlotte”, dijo Mazuera.

También nos dijo hoy que una parte del plan que iba a beneficiar a los vecinos del distrito 5, ya no forma parte de las áreas de Charlotte que verían los beneficios.

“The Silver Line, iba a ir desde Bojangles Coliseum hasta la 485 a lado de Matthews, eso ya no va a pasar, no está incluido en el plan”, dijo Mazuera.

Pero en el este de Charlotte hay vecinos que sí están a favor del aumento al impuesto, como Juan Contreras.

“Mi línea es la número 27 que pasa por Monroe Road hasta Matthews, ahorita la frecuencia de esta línea es cada 30 minutos… Con el plan de este impuesto, bajaría la frecuencia a 15 minutos”, dijo Contreras, quien utiliza el transporte público para llegar desde su hogar en el este de Charlotte hasta Uptown a su trabajo.

Además Contreras dice que tener mejor transporte va a beneficiar a residentes de comunidades marginadas.

La votación temprana cierra el sábado y el martes 4 de noviembre es el día de elecciones. Para ver si están registrados para votar pueden ir a la página web de la junta del condado de Mecklenburg.

©2025 Cox Media Group