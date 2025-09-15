Disparan Contra una Vivienda Ocupada el Este de Charlotte

El sábado a eso de las 4 de la tarde en Brawley Farms al este de Charlotte dos sospechosos hispanos presuntamente crearon un campo para disparar en su patio trasero e impactaron la vivienda de su vecina.

Según documentos judiciales, Obilaynes Antolin- García de 47 años y Jonas Morrero-Lobeto de 40 años estaban disparando un rifle mientras bebían.

Uno de los tiros impactó la cabecera de una mesa.

Daniel Ragin, quien vive en el vecindario y viene de una familia de cazadores dijo que estaba asombrado, y enfatizo la importancia de respetar un arma de fuego.

“Si no puedes beber y manejar no debes beber y disparar”, nos dijo.

Otros residentes nos dijeron que es un vecindario seguro en el cual no han visto mucha violencia armada, especialmente de sus mismos vecinos.

“No sabemos que les puede pasar porque nada similar ha ocurrido en nuestro vecindario nos dijo George Irwin.

A ambos sospechosos se les fijó una fianza de $35,000. Antolín García tendría monitoreo electrónico.

