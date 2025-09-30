Dueño de tienda Hispana se defiende a los tiros de ladrones

El dueño de la tienda mexicana ‘El Huacal’ en Shelby disparó a dos presuntos ladrones antes de que ingresaran a su negocio. El incidente ocurrió este viernes 26 de septiembre a eso de las 9:00 p.m. El propietario y su esposa nos dijeron que no es la primera vez que son asaltados por los mismos sospechosos.

“Si llegan a entrar y le hacen algo a ella, y yo no puedo disparar ya estando ella’, nos dijo el comerciante y nos dijo que fue la razón por la cual jaló el gatillo.

El propietario nos pidió ocultar su identidad por motivos de seguridad pero nos detalló que la razón que tiene un arma de fuego es porque los delincuentes amenazaron su vida y la de su familia.

Suri Sarai, esposa del propietario de la tienda ‘El Huacal’ nos dijo que la primera vez que fueron asaltados no sintió que las autoridades hicieron los suficiente para protegerlos.

“No nos hacían caso y nos sentíamos mal, como que no nos creían de ese robo, a pesar de que teníamos evidencia y todo, y mi miedo era que regresaran y así fue”, nos dijo Sarai visiblemente conmocionada.

Aquella primera vez los delincuentes se llevaron más de 80 mil dólares en efectivo de envíos de remesas de sus clientes.

Esta segunda vez pudieron capturar a Nixzon Eduardo García Carillo de 30 años. El esposo de Suri Sarai le disparó en el pie cuando intento entrar a la tienda, nos dijo. García Carrillo tiene una orden de deportación, Noticias Charlotte está intentando averiguar si él está en custodia de ICE.

“Quisiera que le den muchos años el la cárcel antes de que lo envíen de regreso a su país”, nos dijo el dueño de ‘El Huacal’.

“Aun tengo miedo de la otra que no han agarrado que ‘hayan querer’ tomar represalias contra nosotros, tengo miedo por mi familia” , nos dijo Suri Sarai.

Por el momento el otro sospechoso sigue suelto y la familia dueña de la tienda ‘El Huacal’ nos dijo que irán a hablar con la policía de Shelby todos los días si es necesario hasta obtener justicia.

