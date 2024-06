¡E&A Puerto Rican Festival of the Carolinas 2024!

¡El E&A Puerto Rican Festival of the Carolinas regresa este 2024 repleto de buen ambiente, música y numerosos artistas! Acompaña a Telemundo Charlotte en una celebración con lo mejor de la Isla del Encanto – cultura, presentaciones en vivo, exhibiciones, rica gastronomía, danza, folclor y mucho más.

ENTRADAS EN TICKERI.COM

La fiesta comienza el sábado, 22 de junio, en Route 29 Pavilion, en Concord. Ven a disfrutar de un escenario excepcional con grandes talentos musicales, incluidos Frankie Negrón, Fulanito, Victoria Sanabria, Charlie Cruz, NYPD’s La Jara Band, Orquesta 704, entre otros.

E&A PUERTO RICAN FESTIVAL OF THE CAROLINAS

CUÁNDO: El 22 de junio, 2024

DÓNDE: Route 29 Pavilion, 5650 Sandusky Boulevard, en Concord

HORA: A partir de las 12:00 p. m.

The E&A Puerto Rican Festival of the Carolinas is back this 2024 with an outstanding talent line-up! Join Telemundo Charlotte for a celebration of Puerto Rican culture with live music, exhibitions, delicious food, dance, folklore and more.

TICKETS AT TICKERI.COM

A party you won’t want to miss! Saturday, June 22nd, at Route 29 Pavilion, in Concord. Come and enjoy an exceptional event with great musical talents, including Frankie Negrón, Fulanito, Victoria Sanabria, Charlie Cruz, NYPD’s “La Jara Band,” Orquesta 704, and more!

E&A PUERTO RICAN FESTIVAL OF THE CAROLINAS

WHEN: June 22nd, 2024

WHERE: Route 29 Pavilion, 5650 Sandusky Boulevard, in Concord

TIME: From 12:00 p.m.

